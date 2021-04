Vinterferien anbefales rykket til uge 7

Ferie- og fridagsplanen har været i høring på alle skolerne i Rødovre. Spørgsmålet om placeringen af vinterferien har været til særskilt afstemning blandt forældre og skolens personale. Nu anbefaler formanden for udvalget, at man lytter til flertallet og vælger uge 7. Foto: Privat

Vinterferie Selvom der var dødt løb mellem forældrene, anbefaler formanden for Børne- og Skoleudvalget, at man rykker vinterferien til uge 7. Det skyldes ikke mindst, at 7 ud af 8 skolebestyrelser ønsker ferien afholdt der.

Af André Bentsen

Forældrene til Rødovres skoleelever delte sig i to lige store lejre, da Rødovre Kommune spurgte, hvornår de helst vil holde vinterferie næste år.

Med mindst mulig margien, 51 procent, stemte forældrene dog på uge 7.

Til gengæld ønsker også langt de fleste skolebestyrelser vinterferie i uge 7. Det samme gør flertallet af de ansatte. Formanden for Børne- og Skoleudvalget vil derfor anbefale, at vinterferien rykkes fra uge 8 til uge 7 fra og med skoleåret 2022/2023.

”Placeringen af vinterferien har været genstand for mange diskussioner, fordi nogle kommuner placerer den i uge 7 og andre i uge 8. Jeg mener, det rigtigt at høre medarbejderne og forældrebestyrelserne om deres ønsker. Forvaltningen har samtidig lavet en vejledende afstemning blandt forældrene. Der er et klart flertal blandt skolebestyrelserne og medarbejderne, der peger på uge 7, og det vil jeg selvfølgelig anbefale, at vi følger,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).



Klar overvægt

Blandt høringssvarene fra skolebestyrelserne, og afstemningen blandt medarbejderne, var der en klar overvægt af ønsker om at flytte vinterferien til uge 7, mens den vejledende afstemning blandt forældrene var delt med en minimal overvægt til uge 7.