Vind billetter til Vi elsker’s vilde 10 års jubilæum

Vind 4 drink & dance billetter til Vi elsker 90'erne. Skriv mindst to personer, du gerne vil have med, når det går løs til jubliæumsfesten i Rødovre og deltag i lodtrækningen klokken 11 fredag. Foto: Arkiv

Konkurrence Selvom intet endnu er 100 procent afklaret, peger alting på, at årets kæmpestore ’Vi elsker 90’erne fest rykkes fra slutningen af maj til den 14. august. Nu sætter arrangørerne 500 ekstra billetter til salg til det vildeste 10 års jubilæum på hjemmebanen – og du kan vinde 4 af dem her med lokalavisen.

Af André Bentsen

Det kommer til at hå helt amok i selvlysende knæklys og retrotrøjer, når hele Rødovre fester til jubilæet med Vi elsker 90’erne der formentlig rykkes til den 14. august. Nu sender vi fire læsere af sted til den vilde fest i en stor konkurrence, som hyldest til festen, der bare skulle have været et engangsknald på Damhuskroen.

”Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at dét der startede som en enkelt aften med mig og Dan, Drömhus og Blå Øjne på Damhuskroen skulle udvikle sig til det her eventyr. Jeg er meget ydmyg og taknemmelig over, at vi nu kan fejre 10 års jubilæum i Rødovre, hvor opbakningen altid har været enorm,” siger Rifii Haddaoui.

Han glæder sig til, at det meste af Danmark er vaccineret, hvis festen som det ser ud lige nu rykkes til August måned.

”Alting peger på det, men det er efter omstændighederne okay, i forhold til, at gæsterne så får en mere tryg fest, der samtidig lever op til standarderne for den måde vi fester på i Rødovre,” siger han.



Årets største fest

Som altid vil festen blive årets største i Rødovre, med flere længder faktisk, og det forpligter på et jubilæumsår.

”Vi har det vildeste line-up. Det er vokset lidt siden dengang på Dammeren, men det er publikum også. I dag har vi jo taget det bedste fra nullerne med, fordi vores publikum også har ændret sig. Der er både kommet yngre til, mens de første, der har været med fra starten er blevet ældre. Det er så skønt at kunne favne dem alle musikalsk i én og samme fest på hjemmebanen,” understeger Riffi Haddaoui.



Fredag sætter arrangørerne 500 ekstra billetter til salg og de forventes at gå som varmt brød til den ellers udsolgte festival.

Derfor er vi også stolte over, at kunne sende fire læsere af sted med en konkurrence på Facebook. Det eneste du skal gøre for at deltage i konkurrencen er at skrive navnene på mindst to af de andre gæster, du gerne vil have med ind. Så trækker vi lod blandt alle, der kommenterer.