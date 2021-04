Vil udvide med stort madunivers

Ejerne af Rødovre Centrum er parat til at udvide centeret med et 'madhus', der skal bygges her på pladsen ved Indgang E, hvis de rigtige partnere byder sig til. Den nye bygning skal, sammen med lokaler i Rotunden, udgøre et nyt madunivers på 1100 kvadratmeter. Foto: Brian Poulsen

udvidelse i støbeskeen Corona eller ej. Rødovre Centrum er klar til at udvide familieimperiet med velsmag og madoplevelser, der ikke kan købes på Internettet.

Af Christian Valsted

Før danskerne og resten af verden hørte om corona var Rødovre Centrum langt i planlægningen med endnu et udvidelseseventyr. Ikke i samme målestoksforhold som tidligere, men mindre kan selvfølgelig også gøre det.

På pladsen foran indgang E, lige ved siden ad Vandtårnet på Tårnvej, har Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, en idé om, at der til næste år er vokset et mindre mad-

univers op ad jorden.

Havde det ikke været for coronapandemien, føler Jesper Andreasen sig faktisk overbevist om, at planerne om udvidelsen, der har specifikt fokus på madopleverser, havde været realiseret i dag.

”Lige nu ligger planen i min skuffe, men den kommer op igen, ligeså snart vi har lejerne på plads. Coronakrisen har været hård ved restaurationsbranchen og vi var meget tæt på at indgå en aftale med en meget spændende samarbejdspartner, inden corona satte en stopper for vores udvidelsesplan. I første omgang er vi tålmodige og når Danmark er åbnet op igen, venter vi på de rigtige samarbejdspartnere, så vi forhåbentlig kan realisere vores planer til næste år,” siger Jesper Andreasen.

Transparent madunivers

Og hvad er det så Rødovre Centrum har pønset på siden efteråret 2019 og stadig forventer at føre ud i livet allerede til næste år?

I grove træk er centerets plan at etablere et levende madunivers, hvor street-food køkkener, som man kender det fra Refshaleøen og Torvehallerne i København, og mere klassiske familierestauranter, kommer til at tænde op under kogeblussene side om side og forhåbentlig giver et snert af umami til rødovreborgerne.

”Vi har længe undersøgt, hvad borgerne efterspørger og vi kan se, til en vis grad, at mange borgere tager til København for at få den madoplevelse, som vi nu vil forsøge at skabe lokalt,” fortæller Jesper Andreasen, der helt konkret, hvis de rigtige samarbejdspartnere melder sig på banen, vil omdanne en del af Rotunden til et område, der har fokus på moderne madoplevelser.

I alt vil et område på 800 kvadratmeter i Rotunden blive en del af den nye satsning, samtidig med at Rødovre Centrum vil bygge et tilhørende madhus i glas og stål på forpladsen ved indgang E på Tårnvej på 300 kvadratmeter.

Hvis planen bliver til en realitet, vil det formentlig betyde, at den nye kulinariske afdeling får to eller tre større familierestauranter og op til tre mindre spisetilbud, der vil servere mad, som man kender det fra street-food køkkener.

Skal skabe synergieffekter

For Jesper Andreasen er planerne om nye lokale madoplevelser ikke et udtryk for, at centerets nuværende restauranter og spisesteder ikke leverer god kvalitet. Han ser mere de kommende planer, som et naturligt supplement til de borgere, der efterspørger noget andet, end hvad centeret i øjeblikket kan tilbyde og så tror han på, at nye tilbud kan være med til at skabe nogle synergieffekter i centeret.

Hvorfor ikke prøve at holde borgerne i byen ved at tilbyde dem flere madopleveler, som man ikke kan købe på Internettet. Hvis de kan få den oplevelse, som du tager til København for at få, hos os, vil de også i højere grad handle lokalt, gå i biografen og måske benytte fitness-centeret. På den måde, tror jeg på, at en udvidelse kan skabe synergi i Rødovre Centrum,” siger han.

I første omgang ligger udvidelsesplanen som sagt i skuffen på Jesper Andreasens kontor og hvis den bliver til en realitet, forventer Jesper Andreasen, at udvidelsen vil koste et tocifret millionbeløb.