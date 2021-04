Vi har samlet de bedste narrehistorier

VAR står for Video Assistant Referee og er et videosystem, der hjælper dommeren i en fodboldkamp. B77 kunne den 1. april meddele, at UEFA gerne ville teste systemet af på klubbens hjemmebane i forbindelse med 1. holdets hjemmekampe. Historien var sjov, men ikke sand. Foto: Arkiv

aprilsnar På den første dag i april måned må pressen, og alle andre, vende nyheder på hovedet og lyve så vandet driver. Vi har samlet en række af de lokale historier, der ikke helt holdt vand alligevel.

Af Christian Valsted

1. april er narredagen, hvor alt kan vise sig at være løgn. Det er en tradition at danske nyhedsmedier, virksomheder og foreninger hvert år den 1. april bringer en nyhed, der ikke har noget på sig. Ifølge videnskab.dk har vi drevet gæk i flere hundrede år, for i en artikel fra 2017 talte mediet med en overarkivar ved Det Kongelige Bibliotek, der kunne fortælle, at idéen med at narre hinanden, er kendt helt tilbage fra omkring 1600-tallet i Europa og endnu tidligere i Indien.

I Danmark var Danmarks Radio i 1980’erne med til at gøre narredagen populær, da man hvert år forsøgte at snyde danskerne med en aprilsnar i TV Avisen og siden er den sjove gimmick blevet en fast tradition hos mange danske medier, foreninger og virksomheder.

I år var ingen undtagelse og vi har forsøgt at finde frem til nogle af de lokale historier, der var liiiidt for fantasifulde og ikke holdt vand.

Guld i kælderen

Avisens egen aprilsnar skabte vi i samarbejde med Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, og den kan du læse mere om på side 8.

Rødovre Centrum havde dog også selv været krea-

tive på deres egen Facebookside, hvor de kunne berette, at de havde fundet guld under centeret.

”I forbindelse med renovering af vores kælder stødte vi i sidste uge på noget meget funklende. Efter nærmere undersøgelse har det vist sig at være en klump guld. Vi er på nuværende tidspunkt ved at få undersøgt sagen nærmere samt muligheden for, om der kan være mere guld at finde,” skrev Rødovre Centrum således i opslaget, hvor der også stod, at guldklumpen muligvis vil blive udstillet på Festpladsen senere på måneden.

Røven bar

Den lokale Facebookside ’2610 Rødovre’ skrev 1. april, at Vestbad havde løst et problem med nøgenhed i vandrutsjebanen. Vestbad havde, ifølge Facebooksiden, haft problemer med, at folk kørte gennem vandrutsjebanen uden badetøj på og som en konsekvens skulle alle nu benytte vandrutsjebanen uden badetøj på.

”Ved vandrutsjebanens start og slut er der sat gardiner og telte op, så brugerne ikke bliver luret på af de andre svømmelandsgæster,” lød det blandt andet fra Facebooksiden ’2610 Rødovre’.

Træning i bobleplast

Islev Taekwondo Klub kunne også glædeligt fortælle, at der ville blive åbnet op for træning for klubbens medlemmer.

Det krævede bare, at alle medlemmer skulle medbringe en rulle bobleplast, så alle fremover kan pakkes forsvarligt ind og på den måde beskytte hinanden mod coronasmitte.

”Vi starter op lige efter påske og håber I alle vil tage godt imod dette nye tiltag,” lød det vittigt i opslaget på Islev Taekwondo Klubs Facebookside.

Norsk folkedans

De lokale festivalarrangører fra ’Vi Elsker 90’erne’ var også ude med en sjov nyhed til deres følgere på Facebook den 1. april. Her kunne stifter Riffi Haddaoui, fortælle, at ’Vi Elsker 90’erne’ havde opkøbt en norsk folkedans-festival.

”Vi har været i forhandlinger længe og for at sige det ligeud, så har vi fået et tilbud, vi ikke kan sige nej til. Vores gæster er, ligesom vores nye norske venner, kærlige og elsker at klæde sig ud. Det er et match i heaven,” udtalte Riffi Haddaoui om opkøbet.

VAR på Hampen Park

Den lokale fodboldklub B77 kunne også dele en opsigtvækkende nyhed 1. april.

Den traditionsrige klub, der holder til på Valhøj Skole, kunne således fortælle, at klubben var blevet kontaktet af UEFA, der gerne ville teste et nyt VAR-system til alle 1. seniors hjemmebanekampe, så UEFA kan blive klar til sommerens europamesterskab i fodbold.

”Vi har accepteret og glæder os til at se VARs tilstedeværelse på Hampen Park,” lød det i nyheden fra B77.

Lak, læder og kaffe

’Kaffebaren &Kaffe’ på Damhustorvet holdt sig heller ikke tilbage med en sjov aprilsnar den 1. april, men i modsætning de til øvrige narrestreger i denne artikel, var kaffebarens fiktive nyhed ikke helt et vildskud. I hvert fald ikke, hvis man har et lille kendskab til de arrangementer, som kaffebaren tidligere har ført ud i livet.

’Kaffebaren &Kaffe’ har tidligere med stor succes inviteret til online banko under titlen ’Vin og vibrator’ og derfor var nyheden om et forestående billetsalg til arrangementet ’Straf & Kaffe’ i kaffebarens kælder, hvor par kunne ’spice tingene lidt op’ heller ikke helt ved siden af skiven.

”Selvom vores telefon var rødglødende og vores bookingmail ved at gå ned, må vi krybe til korset (eller op på) og erkende, at dette var vores bud på en aprilsnar,” skrev kaffebaren efterfølgende på Facebook.