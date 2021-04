Verden mangler flere ultrakvinder

Mette Birk Jensen har skrevet en bog, der kommer helt tæt på nogle af de kvinder, der løber ultraløb herhjemme. Nu håber hun, at der kommer endnu flere af dem. Foto: Privat

Damhus-Ultra Tiden, hvor de ekstreme sportspræstationer kun var for mænd i midtvejskrise, er for længst slut. Alligevel mangler der flere kvinder i ultramiljøet, mener Mette Birk Jensen, der har skrevet en bog om Ultra-kvinder.

Af André Bentsen

Skimmer man listen over deltagere til søndagens ultraløb om Damhussøen er der flere lokale læsere blandt de startende, men der er også stærke og kendte

løbenavne blandt dem, som formentlig lukker festen.

En af de rutinerede ultraløbere, der har tilmeldt sig Damhus-Ultra, er Mette Birk Jensen, der står bag hjemmesiden masterrunning.dk, hvor hun coacher løbere i at nå deres mål.

Og så har hun skrevet bogen Ultrakvinder.

”Da jeg gav mig i kast med at løbe ultra, savnede jeg en bog om emnet. Og så besluttede jeg mig for selv at skrive den. Jeg blev især fascineret af kvinder, som jeg naturligt kunne spejle mig i, og som, på trods af at de præsterer nogle helt vanvittige ting, får meget lidt opmærksomhed. Jeg kaldte dem ’ultrakvinder’ i tankerne, og det blev så titlen på bogen,” siger Mette og tilføjer:

”Kvinder er stadig stærkt underrepræsenteret i ultraløbsmiljøet, hvilket jeg gerne vil være med til at ændre på. Når det er sagt, så kan bogen akkurat lige så godt læses af mænd og det bliver den også.”

Da coronakrisen ramte måtte hun rejse hjem fra Thailand, hvor Mette ellers træner, så da Damhus-

Ultra opstod, så hun sit snit og sikrede sig en af de 49 pladser.

”Jeg er på vej tilbage efter en skade, så jeg vil ikke kunne løbe så mange runder. Men det er også lige meget. Jeg er vild med den her slags lokale græsrodsinitiativer. Det er virkelig noget, der kendetegner ultraløbsmiljøet. Der er så mange ildsjæle, og man er fælles om at gøre ting, som for udenforstående kan synes mærkelige. Som for eksempel at bruge en hel søndag på at løbe rundt om Damhussøen igen og igen og igen,” siger Mette Birk Jensen.

Særlige Ultra-løb

Ultraløb, løb som er længere end den klassiske maratondistance, kan noget helt specielt, mener hun.

”Når man kommer ud på de længere distancer, er det i stigende grad et samspil mellem det mentale og det psykiske. Det er ikke nok at kunne løbe. Et ultraløb kan sagtens være 80 procent mentalt. For man skal ud over den naturlige grænse, hvor man ellers stopper, fordi det bliver ubehageligt,” forklarer Mette, der også bruger en helt særlig betegnelse for løbeformen.

”Der er mange, som sammenligner ultraløb med en form for meditation i bevægelse, og sådan har jeg det også selv. Når jeg løber ultra, tænker jeg

ikke på andet end at be-

væge mig fremad. Der er ikke plads til andet.”

Vild drivkraft

Ultraløbere er et særligt folkefærd, ja mange vil måske endda sige, at de er lidt skøre. Selv kalder Mette det for noget andet.

”Jeg plejer at tænke, at de er drevet af lige dele vovemod og vanvid. Det er modigt at presse sig selv til grænsen for, hvad der er menneskeligt muligt, men det er jo også lidt vanvittigt. Når man løber ultra, skal man turde kaste sig ud på dybt vand og man skal turde fejle,” siger hun og tilføjer:

” I vores verden i dag er det sjældent, vi giver os selv lov til at risikere ikke at lykkes. Vi vil gerne kontrollere alting og være så realistiske omkring det

hele. Jeg tror, at ultra-

løbere i høj grad er drevet af usikkerheden og af drømmen. Kan jeg mon det her?”