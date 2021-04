Vandt milliongevinst på Q8 på Tårnvej

Det var en rigtig god idé, at en københavner valgte at stoppe på Q8-tankstationen på Tårnvej og købe en kupon til Vikinglotto. Kuponen viste sig nemlig at indeholde en række med seks rigtige, hvilket sikrer lottospilleren en stor milliongevinst. Foto: Arkiv

Af Christian Valsted