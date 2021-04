Vælg gode konference- og mødestole

SPONSORERET INDHOLD En stol er ikke bare en stol. Formålet med en stol er oftest, at man skal sidde i dem. Nogle gange skal man sidde i den rigtig længe, og derfor er komforten vigtig. Hvis man skal sidde i længere tid, til eksempelvis møder eller konferencer, er gode stole virkelig essentielle. På den måde sikrer man, at de mest vigtige informationer modtages af deltagerne.

Ukomfortable mødestole kan nemlig være distraherende for mødedeltagerne. Gode stole og en professionel indretning kan have direkte indvirkning på deltagerne til mødet. Det skal holdes simpelt og stilrent, så der ikke er nogle forstyrrende elementer under mødet. For at finde ud af hvilken stol man har behov for, bør man læse med her. Hør også mere om industrimåtter.

Mange muligheder

Til de store møder, hvor mange skal sidde på en stol, er det en fordel at vælge de sammenkoblede mødestole. Denne model sørger for at stolene står lige, uden at man hele tiden skal gå og rette på dem. Samtidig kan de sammenkoblede mødestole stables. Dette er en stor fordel, så man hurtigt kan stilles væk og opbevares uden for meget besvær.

Hvis der er god plads i rummet, hvor der ofte afholdes de lidt lange møder, kan det være rart med en mødestol med armlæn. Denne stol sidder man yderst behageligt, og man kan læne sig tilbage, når man skal sidde og lytte længe. Dog fylder denne stol en anelse. Derfor er den mest optimalt steder, hvor der er rigeligt med plads.

Vælg mødestol efter behov

Det er altså ikke helt ligegyldigt, hvilken stol man vælger til kontoret og arbejdspladsen. Heldigvis findes de hos AJProdukter i mange forskellige designs, modeller og kvaliteter. Hvis man er til de simple og stabelbare stole eller til stole med stof, skal man blot klikke sig ind på hjemmesiden. Noget andet AJProdukter er forhandler af, er industrimåtter.

Hvad kan industrimåtten?

Det er rigtig sundt at komme op at stå på arbejdspladsen. Især hvis man ellers bruger meget tid siddende. Derfor benytter rigtig mange sig af hæve- sænkebord. Det er vigtigt med rigtige sko, når man skal stå op i længere tid. Men for at få det mest optimale ud af det, bør man stå på en industrimåtte. Industrimåtterne hjælper med at aflaste kroppen.

Absorberende arbejdsmåtte

Når man skal stå længe, kan man hurtigt blive træt i kroppen. Derfor er det godt at stå på arbejdsmåtten ved det hævede bord. Måtterne er lavet med en absorberende underside. Det er lavet af et materiale kaldet polyvinyl. Dette aflaster blandt andet ryggen og knæene, som ofte er belastede.

På den måde øges effektiviteten på arbejdspladsen. Måtterne er også egnede til værksteder eller på et lager. De er nemlig lavet af materiale, som er modstandsdygtigt overfor kemikalier og for eksempel olie.