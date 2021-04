Uskarpe Avarta i nyt nederlag

Venstre back Frederik Tønsberg og holdkammeraterne fra Avarta spillede en fin kamp mod Næstved, men måtte forlade banen uden at score. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold For fjerde kamp i træk tabte Avarta i 2. division, selvom de følger fint med topholdene. Men Avarta mangler skarphed, for de skaber masser af chancer.

Af Peter Fugl Jensen

Næstved gik all in i omstillingsspillet, hvor de forsøgte at straffe hjemmeholdet på deres fejl, samt på dødbold-situationer inklusiv lange indkast, som gæsterne skabte masser af.

Modsagt forsøgte Avarta at skabe kampen via presspil, men det lykkedes ikke, for de smed bolden alt for hurtigt væk eller søgte chancerne via hurtigt og direkte spil. Det gav flere gode muligheder, især i 2. halvleg, men Avarta kendte ganske simpelt ikke deres besøgelsestid og måtte forlade banen uden at score.

Nærmest utroligt for hjemmeholdet fik skabt 3-4 kæmpe chancer, som mindst skal give to mål, hvis man skal gøre sig håb om point mod top 6 holdene, der er anderledes kyniske.

Hidtil har der kun været et top 6 hold, der for alvor har vist niveauforskel i forhold til Avarta og det var AB.

Så mon ikke Avarta får point, når modstanderne endelig bliver fra den tunge halvdel, for Avarta har haft en benhård start på fodboldåret med modstandere stort set kun fra top 6. Når kampen næste søndag spilles mod FA2000 er det sidste hold fra top 6 – så har Avarta mødt alle hold, der ligger i top 8, mens de sidste fem runder er mod ’ligesindede’ og så er kravet simpelt – pointene skal igen rulle ind på kontoen.

Lignede et frispark

Gæsterne fra Næstved vandt på mål af Mileta Rajovic, da han opsnappede en løs bold i feltet, som han sendte sikkert i mål.

Flere, som havde avarta-briller på, havde dog set et klart frispark begået mod hjemmeholdets Frederik Kragh, der kom så alvorligt til skade, at han måtte havebehandling. Men målet blev anerkendt.

Det andet mål blev scoret fem minutter før tid, da Frederik Kragh, fra venstre back, sendte bolden ind i banen til bagerste kæde, men direkte til en modstander og få berøringer senere lå bolden bag Morten Bank i Avartas mål.

Flere store chancer

Mens de første 45 minutter var chancefattige, så blev 2. halvleg meget mere livlig. Allerede i det 2. minut fik Avarta en kæmpe chance, da Morten Nielsen hurtigt tog et frispark og via Wass blev August Vitus Frandsen sendt fri i dybden, men han gjorde vinklen svær for sig selv, da han trak ud mod venstre stolpe i stedet for ind i banen. Dermed kunne Næstveds keeper redde – men det var en stor redning.

Presspillet skabte en ny stor chance i det 64. minut, da Mads Walter blev spillet fri i feltet, hvor fra han sendte bolden mod nærmeste stolpe, hvor Næstveds keeper fik endnu engang afværget og sendt bolden til hjørne.

Syv minutter senere var det Emil Thomsen, der fik en god chance en meter inde i feltet, men han sendte bolden ind i favnen på gæsternes målmand.

Det blev også til flere halve chancer, mange gode indlæg, men Avarta har bare ikke ’stolpe-ind’ i øjeblikket. Spillet er dog godt og pointene skal nok komme, hvis Avarta fortsætter de gode takter.