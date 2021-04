Unge skal have relationer før regler

Rødovres unge skal have plads til at fejle, hvis de selv tager styringen . Sådan lyder pejlemærket i den nye unge strategi Foto: Red

Ung Stategi Ny strategi for Rødovres unge udspringer af unges egne ønsker og gør op med rammer, der strammer.

Af André Bentsen

Der skal lyttes mere til de unge, når Rødovre Kommune fremover skal arbejde med indsatser for ungdommen, der selv skal være med til at udvikle aktiviteter og tiltag, der kan styrke trivsel og fællesskab.

En ny strategi bygger især på nysgerrighed, så man starter med at lytte til de unge, før man skaber rammer.

”Og husk så, at relationer er vigtigere for de unge end regler,” som det hedder sig i den nye strategi, der har undertitlen ‘Sammen med unge’.

“Vi ser desværre en tendens til, at mange unge trækker sig fra for eksempel fællesskabet i foreningerne, og at færre unge stemmer, når der er valg. Men hvis vi ønsker at engagere de unge i vores samfund, så er vi nødt til at se tingene fra deres perspektiv og finde ud af, hvad der er vigtigt for dem. Det kræver et helt nyt niveau af borgerinddragelse, og det er det, vi har fundet en opskrift på med Ung Strategi,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).



Startede med at lytte

Mere end 250 unge har været involveret i arbejdet med strategien gennem workshops, hvor de har fundet på ideer til initiativer for unge.

Blandt ideerne var et nyt mødested, en mobil uddannelsesvejledning og et unge-netværk på tværs af Rødovre, som siden er blevet prøvet af i virkeligheden i fællesskab med de unge.

Undervejs har arbejdet med ideerne været et slags laboratorium for udviklingen af de tre pejlemærker, heriblandt den vigtige mulighed for at teste ideer af og fejle.

“Det er de unge, der kan mærke, hvad der skaber et godt liv for dem, men vi voksne kan ikke forvente, at de har svaret på forhånd. En af de ting, vi har lært, er, at der skal være plads til at prøve ideer af, også selvom man sommetider må sadle om. Vores dygtige medarbejdere kan guide og støtte op med deres faglighed, men engagementet og det fælles ansvar kommer, når vi lader de unge sidde med ved bordet,” siger Annie Arnoldsen Petersen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.