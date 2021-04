Unge muslimer gentager julehjælp – til Eid

Hjælpebanken Rødovre Det gav genlyd i hele Danmark, da unge muslimer fra Rødovre brugte julemåneden på at samle julemad og julegaver ind til ensomme og udsatte. Nu gentager de succesen og deler Eid-pakker ud til alle, der måtte have brug for det.

Af André Bentsen

Ensomheden og fattigdommen gjorde så stort indtryk på medlemmerne af Foreningen Spejlet, da de delte julepakker ud til borgere i Rødovre i anledning af julen, at de nu gentager gestussen.

Denne gang bruger især de unge medlemmer den islamiske højtid Eid til at samle guf og gaver ind til alle, der måtte have brug for det.

”Vi troede ikke, at der var nogen i Rødovre, der havde det så svært, at de havde brug for hjælp med at få mad på bordet, før vi kørte rundt med pakker i julen. Men at mærke glæden og taknemmeligheden hos de mange, som fik hjælp, har fået de unge til selv at insistere på at hjælpe endnu mere, så det gør vi nu i ramadanmåneden,” fortæller Muhammed Kilic, der er formand for foreningen.

Spejlet vil i den anledning gerne hjælpe børnefamilier, som ikke har overskud eller har de fornødne økonomiske ressourcer, og som derfor vil profitere af en ’Eid-pakke’, som de kalder det.

”Foreningen Spejlet vil særligt gerne glæde børnene i familierne. Derfor har vi brug for Jeres hjælp i forhold til at identificere de familier, som vil få glæde af en Eid-pakke,” siger han til Rødovre Lokal Nyt.





Gode gerninger smitter

Da foreningen i julen satte sig for at skaffe sponsorere, så der kunne deles mad ud til enlige og børnefamilier, var de inspireret af Hjælpebanken Rødovre, der er en lokal hjælpegruppe, hvor alle kan hjælpe alle med alt.

Men det kom alligevel som noget af et chok, at så mange i Rødovre have brug for hjælp.

”Man kunne virkelig se, hvor mange, der har det svært, og det øger selvfølgelig lysten til at hjælpe,” siger Muhammed Kilic, der er ærgerlig over den store fokus, der kom på, at det var muslimer, der hjalp i en kristen højtid.

”For mig er der ikke den store forskel på jul og Eid. Det handler om at hjælpe og glæde andre og især børnene. Derfor gentager vi det nu,” siger han og fortsætter:

”Foreningen Spejlet vil gerne bidrage positivt til samfundet, og derfor er vi ikke farvet af, at hjælpe bestemte mennesker i samfundet, og det prøver vi, at vise i form af vores initiativer ’Julehjælp’ og ’Eid-pakker’. Det er helt okay, at være uenige om ting og sager, men uenigheden må aldrig føre til had og intolerance, fordi man ser anderledes ud eller ser livet på en anden måde.”

Forståelse for forskelle



Med indsamlingen denne gang, håber foreningen at kunne hjælpe lige så mange familier som sidst, hvad enten, de fejrer mere jul end Eid, men også at øge forståelsen for forskellene imellem os.

”Hvis man som individ har et åbent sind og respekterer hinandens forskelligheder, vil man nedbryde mange af de falske narrativer, som florerer i samfundet, og dermed få sameksistensen til at blomstre endnu mere,” understreger Muhammed Kilic, der ligesom sidst opfordrer både private og erhvervsdrivende til at støtte med sponsorater eller andet, som kan gavne familierne. De har allerede store aftaler med Copenhagen Foods og Just Halal.