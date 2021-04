To mænd fængslet for brandattentat mod testcenter

Retten i Glostrup har netop fængslet to mænd fra Rødovre, der blev anholdt i morges efter at have forsøgt at sætte ild til et coronatestcenter. Foto: Paludan

Brandstiftelse To mænd fra Rødovre er fængslet efter at have sat ild til et COVID-19 testcenter i Ballerup. De har også forsøgt sig to gange med brandstiftelse i Rødovre.

Af André Bentsen