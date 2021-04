Stort påske-rykind i Rødovrehallen

Kviktesten tages i næsen med 'den korte' podepind, og du modtager svar indenfor 60 minutter. Testen tilbydes kun til personer fra 12 år og op. Mindre børn skal have taget PCR-test med tidsbestilling. Foto: Brian Poulsen

corona Danskerne valfartede til landets teststeder, da påsken lakkede mod enden og genåbningen af Danmark stod for døren. I Rødovrehallen var der rekordmange der fik en podepind i næsen.

Af Christian Valsted

Siden den 4. marts har det været muligt at gå direkte ind fra gaden og blive kviktestet for corona i Rødovrehallen.

Det er Copenhagen Medical A/S der står på testcenteret, der har åbent alle dage fra klokken 8-20 og hvor man efter en lille hilsen fra en podepind i begge næsebor, allerede får svar på testen indenfor 60 minutter.

I marts måned var der rigeligt med albuerum i den store sportshal, da der i gennemsnit blev testet 122 personer om dagen, men ikke overraskende steg tallet gevaldigt i påskedagene, da Danmark lukkede delvist op, så blandt andet frisører og massører igen kunne byde kunderne indenfor mod fremvisning af et coronapas med en test der maksimalt må være 72 timer gammel.

4819 lod sig teste

Ligesom en lang række af landets øvrige testcentre, blev Rødovrehallen også overrendt i slutningen af påsken. Den 4., 5., og 6. april blev i alt 4819 personer coronatestet.

”I dagene op til genåbningen, især mandag den 5. april, havde vi rigtig travlt og testede 2.000 borgere,” fortæller Trine Baadsgaard, der er presseansvarlig hos Copenhagen Medical.

Som en naturlig konsekvens af det store rykind, var der travlhed og ikke mindst ventetid i Rødovrehallen.

”Vi holdt os under en time, hvad vi synes er ok på årets travleste testdag – og uden tidsbestilling,” fortæller Trine Baadsgaard, der oplyser, at testcenteret generelt har oplevet god stemning og meget tilfredse borgere.

Du kan blive kviktestet i Rødovrehallen alle ugens dage fra klokken 8-20. Det er ikke nødvendigt at bestille tid. Foto: Brian Poulsen