Støt Rødovre Lokal Nyt

Redaktør André Bentsen løber med i Damhus Ultra og du kan støtte Rødovre Lokal Nyt via ham. Foto: Brian Poulsen

Din lokalavis er blevet coronaramt, i hvert fald økonomisk. Derfor har vi brug for din støtte. Donér her.

Af Rødovre Lokal Nyt

Annoncer er vores eneste indtjeningskilde og fordi 90% af butikkerne i Rødovre har været lukket og usikkerheden har været stor, så har vi oplevet en gigantisk omsætningsnedgang.

Derfor har vi brug for din støtte, så avisen fortsat kan levere kvalitets-journalistik, som er gratis for alle rødovreborgere.

Vi gør det på en sjov måde. Du kan hjælpe økonomisk ved at donere fra to kroner for hver runde, som vores redaktør André Bentsen løber om Damhussøren til Damhus-Ultra søndag den 2. maj.

Man kan maksimalt løbe 20 omgange, men André forventer selv at løbe cirka 13 runder = 41,81 kilometer.

Donér 2 kroner, så bliver beløbet 26 kroner, hvis André løber 13 runder. Du må naturligvis gerne donere et større beløb.

Har du doneret et beløb, så sender vi en anmodning via mobilepay mandag den 3. maj.

