Stak af efter uheld på Tårnvej

Ingen personer kom alvorligt til skade, da to biler tirsdag eftermiddag ved 15-tiden var involveret i et mindre trafikuheld på Tårnvej ud for Langhuset i Carlsro. Foto: presse-fotos.dk

politi En bilist valgte tirsdag eftermiddag at køre fra åstedet efter et trafikuheld vedkommende netop havde været impliceret i. Politiet hører gerne fra vidner.

Af Christian Valsted

Ingen personer kom alvorligt til skade, da to biler tirsdag eftermiddag ved 15-tiden var involveret i et mindre trafikuheld på Tårnvej ud for Langhuset i Carlsro. På stedet kunne patruljen fra Københavns Vestegns Politi konstatere, at der alene var tale om materielle skader, men ordensmagten kunne kun afhøre den ene part i sagen, da bilisten, der havde forårsaget uheldet, havde forladt stedet.

Bilen der forlod gerningsstedet er angivelig rød, men ellers er det meget sparsomt med oplysninger og derfor hører politiet gerne fra vider i sagen.