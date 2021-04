Søvn og vand kan vinde løbet

Mette Bille Bendixen driller redaktøren over hans kostvaner, mens hun gør benene klar til søndagens vilde forsøg. Foto: Red

Damhus-Ultra Du bliver, hvad du spiser og dine resultater hænger sammen med din træning. Selvom de fleste godt ved, at der er en sammenhæng mellem middel og mål glemmer alt for mange at forberede sig optimalt, når de sætter nye mål, lyder det fra Vestegnens Sportsklinik.

Af André Bentsen

Hvordan når du bedst dine mål? Det spørgsmål bliver de ansatte på Vestegnens SportsKlinik spurgt om. Vestegnens SportsKlinik, har udover Boldklubben Vest, Rødovre Badminton Club og Rødovre Bokseklub som klienter på briksen også en masse andre vestegns klubber som faste samarbejdsklubber. For selvom de fleste af os kan træne igen og igen, er det ikke sikkert, at vi træner på den rigtige måde, og slet ikke, at vi forbereder os bedst muligt til selve træningen. ”Det handler især om kost, søvn og restitution, hvis man skal yde sit bedste,” siger Mette Bille Bendixen, indehaver af Vestegnens Sportsklinik.

Hun siger, man måske skal starte med at kigge på sine normale bedrifter, før man sætter sig nye mål, eller i hvert fald finder ud af, hvordan man bedst når dem. ”Du skal have med i dine beregninger, hvor langt du plejer at løbe, og hvor langt dit nye mål er. Hvis du fordobler din nuværende indsats, skal du også have for øje at en fordobling af din restitutionen meget vel også vil være gældende. Mange glemmer desværre at prioritere restitution og så øger de bare træningsmængden og kommer ikke i mål,” siger hun. Der er dog forskel på restitution og de ting, du skal opnå kræver forskellige former, forklarer hun. ”Aktiv restitution er måske at gå en tur, tage en stille og rolig cykeltur hvor den passiv restitution er massage eller brug af recoveryboots. Du skal lytte til din krop, hvis du skal presse den til at yde mere.”

Forberedelse betyder meget

For de fleste mennesker er et halvmaraton langt, men man belaster jo også kroppen, når man sidder på kontor. Det er bare nogle andre steder, det gør ondt. ”Derfor skal man forberede sig meget. Både udstrækning og opvarmning er en god ting. Også, når man bare løber normalt og ikke nødvendigvis har et marathon i sigte. Har man eksempelvis spillet meget fodbold i sine uge dage, og nu er på et senior eller veteranhold, er både opvarmning og udstrækning stadig en vigtig faktorer at have med. Man hører tit, at “Jeg er gammel fodboldspiller, derfor er jeg stiv…”

Grunden til stivheden kan være fordi, man ikke har prioriteret sin udstrækning. Senerne trækker sig sammen og bliver mere ufleksible, hvilket man mærker når man kommer op i årene. Udstrækning og opvarmning hjælper med at holde kroppen i gang,” understreger Mette.

Massage gør godt

Hvis du er fan af lange varme bade efter træning, er du måske også typen, der springer massagen over som en del af din restitution mellem træningspassene, da du føler, at din krop bliver afslappet og har det bedre – men det kan måske være lige den ting, der flytter dig længere væk fra dit endelige mål, mener Mette.

”Mennesker er forskellige og derfor skal du tænke på, hvad gør du, når du ikke løber. Planen skal være individuel. Men restitutionen er et sted man skal se på, fra første øjeblik, man beslutter sig for at deltage i et stort løb. Når du får løsnet op i muskulaturen øges blodgennemstrømningen og derved fjernes affaldsstofferne. Derved får musklerne en øget ilttilførsels samt næringsstofferne nemmere har ved at komme ud i muskulaturen og herved bliver restitutionen bedre. Det optimale er, at få tilrettelagt sin passive restitution til en gang om ugen og i samarbejde med behandleren få en plan fremadrettet. Nogen har brug for behandling en gang om ugen, hvor andre måske har brug for det 2-3 gange om måneden,” siger hun og fortsætter:

”Og så skal typer som journalister, der med et par ugers varsel deltager i ultraløb, skifte cola og kaffe ud med vand. Kroppen skal skylles igennem og du skal kunne sove. Hvis du ikke får sovet, ødelægger du en krop, der i forvejen er ødelagt. Mange tror, at det hele foregår oppe i hovedet, men sådan er det altså ikke for de fleste og ikke i længden,” slutter Mette Bille Bendixen.