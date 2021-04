Smitten stiger – Nu får Rødovre ekstra testcenter

Det nye mobile testcenter i Rødovre Stadionhal på Elsted kan benyttes fra på søndag klokken 15.15 til 21. Der er tale om en PCR-test og tidsbestilling er ikke nødvendigt. Foto: Brian Poulsen

corona Det går den forkerte vej med smittetallene og derfor får Rødovre på søndag ekstra testecenter i stadionhallen på Elstedvej.

Af Christian Valsted

”Vi må stå sammen for at mindske smitten,” lyder det fra Rødovre Kommune, der efter flere dage med stigende smittetal har fået tildelt ekstra testkapacitet fra Region Hovedstaden i et forsøg på at dæmme op for coronasmitten, der i øjeblikket lammer Rødovre.

”Det går den forkerte vej med smittetallene i Rødovre, og vi har brug for, at så mange som muligt bliver testet. Vi skal simpelthen have vendt udviklingen nu,” lyder det fra Rødovre Kommune, der opfordrer så mange som muligt til at lade sig teste.

Det nye mobile testcenter i Rødovre Stadionhal på Elstedvej 40 kan benyttes fra på søndag klokken 15.15 til 21. Der er tale om en PCR-test og tidsbestilling er ikke nødvendigt.

Du kan læse mere om Rødovre Kommunes teststeder her.