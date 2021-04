Slutspurt sættes ind før Ultra-løbet

Vi på Rødovre Lokal Nyt er overvældet over den fornemme støtte. Tusinde tak. Foto: Brian Poulsen

støt din lokalavis På søndag kl. 12 er det sidste chance for at donere til din lokalavis, som du får leveret gratis i din postkasse hver uge og stort set hver eneste dag, året rundt får gratis nyheder på rnn.dk og Facebook/Rødovre Lokal Nyt. Det vil vi gerne fortsætte med, så donér gerne her i de sidste 24 timer. Tjek også ind her for at se den opdaterede støtte-liste.

Af Peter Fugl Jensen