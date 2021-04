Skal gennemføres med ben og hjerne

Deltagerne i Damhus-ultra vil bogstavelig talt løbe ind i mentale udfordringer søndag den 2. maj. Den tidligere topatlet Eskild Ebbesen opfordrer løberne til at gennemtænke forskellige scenarier inden løbet, for på den måde at være forberedt. Foto: Brian Martin Rasmussen

damhus-ultra Weekendens ultraløb rundt om Damhussøen bliver åbenlyst en stor fysiologisk prøvelse for de 49 deltagere, men psyken kommer også til at spille løberne et pus.

Af Christian Valsted

Det er benene, der skal gøre arbejdet, når 49 løbere søndag den 2. maj stiller til start ved Damhussøen for at deltage i ultraløbet ’Damhus-ultra’, der i sin enkelthed går ud på, hvem der kan løbe flest gange rundt om den 3,37 kilometer lange sø.

Det handler ikke om at være hurtigst, men om at gennemføre hver omgang indenfor maksimalt 30 minutter.

Løberne bliver sendt afsted klokken 7.30 og hver halve time begynder der en ny runde. Hvis løberne, af den ene eller anden årsag, ikke når rundt indenfor tidskravet, er man ude af løbet og sådan fortsætter strabadserne indtil klokken 16, hvor sidste runde påbegyndes, hvis der altså stadig er løbere tilbage. Hvis løberne gennemfører de i alt 17 omgange, kan de sætte lige i underkanten af 60 kilometer ind i løbebanken. Hvis man spørger den tredobbelte OL-guldvinder og levende rolegende Eskild Ebbesen, så vil mange af løberne have gode mulighed for at gennemføre alle 17 omgange, hvis de vel at mærke er i nogenlunde god form.

”Hvis man er i rimelig form, så burde man kunne presse sig rundt om Damhussøen på 30 minutter og blive ved. Det kan lade sig gøre for mange mennesker, uden at de nødvendigvis behøver være i super form,” siger Eskild Ebbesen.

”Det kommer til at gøre ondt på alle”

Som tidligere topatlet, og med en cand.scient. i idrætsfysiologi, ved Eskild Ebbesen, hvad han taler om. Selvom han mener, at mange amatørløbere godt kan presse kroppen til at gennemføre den fulde distance til Damhus-ultra, så ved han godt, at det bliver en vild prøvelse for krop og sind.

”Det kommer til at gøre ondt på alle. Også på eliteløberne. Hvis man ikke er i sin bedste form vil smerterne og trætheden naturligvis komme hurtigere og når først smerterne kommer, så begynder det mentale spil,” fortæller Eskild Ebbesen.

Skriv de gode tanker ned

For rent fysiologisk er der intet problem i at presse kroppen til at blive ved, selvom det begynder at nive lidt i baglårene og det ene knæ måske begynder at knirke.

”Ultaløbet er først og fremmest et fysiologisk spil, men på et tidspunkt vil løberne også finde ud af, at løbet har psykologiske elementer. For når trætheden melder sig, kommer tankerne. Smerte og træthed sætter tankerne i gang og mange vil sikkert opleve at spørge sig selv ude på ruten ’Kan jeg virkelig gennemføre det her?’. Svaret er ja, men man kan komme i tvivl, når det gør ondt,” siger Eskild Ebbesen, der råder alle løberne til at forberede nogle spørgsmål og svar, som man kan stille sig selv, når det begynder at gøre ondt.

”Løberne kan ikke undgå, at man får tanker omkring, hvorfor man ikke bare stopper og når de tanker kommer, så er det værdifuldt at have forberedt nogle svar til sig selv på forhånd. Måske endda skrive dem ned på forhånd. For eksempel hvad man vil sige til sig selv, når man får ømme lår eller ondt i knæet. Der kan opstå mange forskellige scenarier under et ultraløb og det er ret effektivt at have nogle svar klar, så man ved, hvad man skal svare sig selv, når tankerne begynder at spille en et pus,” siger Eskild Ebbesen, der selv har gennemført en Ironman.

I 2014 blev han imponerende nummer 99 ud af 2362 gennemførende atleter ved KMD Ironman Copenhagen.

”Undervejs havde jeg flere kriser og jeg måtte grave dybt. Jeg havde på forhånd forestillet mig mange forskellige scenarier og vidste derfor, hvordan jeg skulle komme igennem,” fortæller den tidligere eliteroer, der som en del af ’Guld-fireren’ var med til at vinde OL-guld i 1996, 2004 og 2008.