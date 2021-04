Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Så blev der lukket op. Personligt havde jeg da lige en julegave, jeg skulle have byttet.

Af Chrummer

Den var lige lille nok, da jeg fik den i julegave – men efter flere måneder hjemme og ALT for tæt på køleskabet, så skal den nok lige byttes til et par numre større.

Jeg må også indrømme, at jeg trænger til at komme ud og spise – ja, det kan jo godt være, det bare

skal være en salat – men mest af alt trænger jeg til at komme på værtshus og få en iskold fadøl. Jeg savner også at høre noget live-musik.

I lørdags (inden der blev åbnet), fandt jeg faktisk et udskænkningssted på Højbro Plads. Der kunne man købe sig en fadøl to-go – jeg endte med at sidde på en bænk lige ved siden af. På pladsen var der også en rumænsk gademusikant som spillede tysk schlagermusik på harmonika.

Fadøl + live musik – ja det var sgu lige før, at jeg følte det som om, jeg var på Copenhell. Han synes godt nok, det var lidt meget, at jeg stod og head-bangede for fuld skrue til tysk schlagermusik.

Efter den ”store” åbning – hørte jeg radio på vej hjem fra arbejde. Jeg hørte 3.700 fodbold-fans skråle løs på Aalborg Stadion – Det gav mig nærmest gåsehud. Som at stå i Parken og skråle med på national-sangen.

Utroligt, at man kan blive SÅ glad for at kunne få en bajer på et værtshus – også selvom det føles som spærretid i Rusland med tidsbestilling og ud af klappen kl. 22.

Jeg har godt nok stadig værthusbesøget tilgode – efter 1 år med social-boble, så er det sgu lige med at komme i tanke om, hvem fanden man skal drikke den bajer sammen med. Samtlige venner er vel nærmest blevet perifere bekendte. At baren lukker kl. 22, tror jeg ikke, bliver et problem for mig. Jeg har jo kun indtaget alkohol på hænderne det sidste års tid. Så mon ikke jeg skal bæres hjem kl. 18 efter 2 fadøl og en Jack Daniels.

Men een ting er sikkert. Jeg skal have min nye trøje på. Når nogle spørger mig, om jeg har fået en ny trøje, så kan jeg svare: “Nej, den er gammel. Jeg fik den i julegave!”

Skål og pas nu godt på jer selv!