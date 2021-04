Samler ind til børn på Mors Dag

Gå en søndagstur for verdens børn på mors dag – ledige indsamlingsruter i Rødovre Kommune Foto: Nina Ruud

SOS Børnebyerne 30 indsamlere fra SOS Børnebyerne har meldt sig til at gå en søndagstur for Verdens børn på Mors Dag. Organisationen håber at flere vil melde sig.

Af André Bentsen

Når det er Mors Dag den 9. maj er der 30 borgere, der tænker på andre mødre end deres egne. De har nemlig meldt sig som indsamlere for SOS Børnebyerne og skal ringe på dørene i Rødovre, men de når langt fra dem alle, hvis de ikke bliver flere.

Indsamlerne er ellers med til at sikre, at SOS Børnebyerne kan hjælpe flere forældreløse og udsatte børn, der er i risiko for at miste omsorgen fra deres forældre. Lige præcis denne gruppe børn har på grund af coronapandemien mere brug for hjælp end nogensinde før, lyder det fra SOS Børnebyerne.

”Nedlukninger som følge af corona har verden over ramt især de udsatte børn, vi hjælper. I kriser som denne er der stor risiko for, at familier falder fra hinanden, og flere børn bliver efterladt. Der er derfor hårdt brug for vores hjælp nu, og det glæder mig derfor meget, at mange danskere ønsker at bidrage og melder sig som indsamlere,” siger deres direktør, Mads Klæstrup Kristensen.

Selvom 30 allerede har meldt sig som indsamlere i Rødovre Kommune, er der stadig 66 ledige ruter i kommunen og hver eneste nye indsamler gør en forskel.

”På to-tre timer kan én enkelt indsamler i gennemsnit samle omkring 1.000 kroner ind. Det er mange penge, som kan gøre en stor forskel i hverdagen for de børn, vi hjælper. Vi håber, at de sidste ruter bliver besat, så vi kan få endnu flere penge ind til verdens børn,” understreger Mads Klæstrup Kristensen.

Vil du være indsamler?

Tilmeld dig på www.sosindsamling.dkeller ring til SOS Børnebyerne på 33 73 02 33. Du har mulighed for at vælge en rute i nærheden af dit hjem.