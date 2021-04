Sådan laver du et åbent og støjsvagt kontorlandskab

SPONSORERET INDHOLD Der kan være fordele og ulemper ved et åbent kontorlandskab. Dog mener de fleste, at det ofte kan føles som at sidde midt på en menneskefyldt banegård, hvor støjen er altoverskyggende. Oplever du selv frustrationerne ved et åbent kontorlandskab, kan du i denne artikel få tips og tricks til indretning af et åbent og lyst, men støjsvagt kontorlandskab.

Lydisolerede glasvægge er løsningen

Ideen er ganske simpel. Når du skal indrette et åbent og lyst kontorlandskab, som samtidig skal være støjsvagt, gør du det med lydisolerede glasvægge. En glasvæg som rumdeler fungerer optimalt til inddelingen af kontorlandskabet i små sektioner. På den måde er der fortsat et øget fokus på den sociale indsats uden at gå på kompromis med den støjsvage funktion, som lydisoleret glasvægge efterlader.

Du kan vælge imellem flere forskellige glasvægge, når du skal indrette dit åbne, støjsvage kontor. Du kan blandt andet vælge imellem:

Brandsikre glasvægge

Matteret glasvægge

New Yorker-glasvægge

Når du skal vælge de rette vægløsninger, kan det være en god idé enten at forhøre dig hos en indretningsentreprenør eller hos den pågældende forhandler. I dag kan du nemlig vælge imellem flere forskellige forhandlere, der tilbyder glasvægge med speciale i indretning af kontor-, erhvervs- og institutionsbyggerier.

Ved at få professionel rådgivning fra begyndelsen, er du sikker på, at du får det bedste resultat. Samtidig er der for mange virksomheder ikke tid til at optimere kontorindretningen. Hyrer du en indretningsentreprenør, slipper du for den del.

Hvorfor vælge lydisolerede glasvægge?

En glasvæg som skillevæg kan være uundværlig i forskellige henseender. Forestil dig for eksempel, at I er flere medarbejdere, der har gang i fire forskellige møder på én dag. Er du for eksempelvis chef eller direktør, sidder du højest sandsynligt i møde det meste af en dag. Det kan dog være rart stadig at have et overblik over kontorlandskabet, selvom du sidder i møde.

Uden glas-skillevægge vil du formentligt have svært ved at koncentrere dig om mødet. Her vil støjen være forstyrrende og i sidste ende resultere i manglende arbejdsindsats. Får du derimod opstillet lydisolerede glasvægge som skillevægge, kan du bevare det åbne kontorlandskab og lysindfaldet, men nu med en støjreducerende effekt.

Ifølge en artikel fra videnskab.dk koster kontormiljøer virksomheder milliarder. Det skyldes, at åbne kontorlandskaber for mange medarbejdere er stressende og ikke mindst demotiverende. Netop af den årsag er det vigtigt at fokusere på kontormiljøet. For at bevare et sundt kontormiljø med medarbejdere, der trives, er det vigtigt at værne om kontorindretningen. Glasvægløsninger er derfor de mest optimale, hvis du drømmer om en bedre arbejdsindsats fra alle. Udover at glasvæggene generelt har en høj funktionalitet, så er de også nemme at få implementeret.

Glasvægge er kommet for at blive

Selvom åbne kontorlandskaber for mange virksomheder kan være problematiske, er glasvægge ideelle vægløsninger, der er kommet for at blive. For det åbne kontorlandskab kan også gøre meget godt for det sociale niveau i en virksomhed. Og netop dét er trods alt vigtigt, når det drejer sig om resultater og fælles målsætning.