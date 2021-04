Sådan genåbner Rødovre

Der er flere ting at være opmærksom på, når flere dele af centeret og resten af Rødovre åbner den 21. april. Foto: Brian Poulsen, Arkiv

Genåbning Når de første heldige læsere åbner Lokal Nyt onsdag, åbner flere af byens klasselokaler og forretninger samtidig dørene. Her er en kort rundtur fra rådhuset, i hvad og hvordan, de forskellige ting åbner:

Af André Bentsen

De fleste læsere havde allerede sat et stort kryds i kalenderen den 21. april, men med en endnu større genåbning, er krydset givetvis blevet endnu større.

Den nye aftaler åbner nemlig endnu mere i Rødovre, end først planlagt.

Det skriver borgmesteren i en mail til Rødovre Lokal Nyt.

“Jeg er utrolig glad for, at vi nu kan åbne for vores indendørs idrætsfaciliteter og byde børn og unge i vores foreninger inden for. Børnene har glædet sig, og de seneste måneder har været en hård tid for mange. Nu begynder de at få deres normale liv tilbage igen. Det er helt fantastisk,” skriver Britt Jensen (S).

Det gælder for alle de børn og unge, der er aktive i vores foreningsliv. Musikskolerne er også omfattet denne gang – genåbningen gælder dog ikke for sang, hvor smitterisikoen stadig er for stor.

“Vi må også åbne for indendørs idræt igen for vores aktive ældre over 70 år. Her er der dog et forsamlingsloft på 10 personer, og der er krav om coronapas, fordi det er en risikogruppe. Men jeg er sikker på, at det alligevel bliver med højt humør og god energi, som vi kender det fra vores seje, aktive ældre. Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe trygge og sikre rammer,” forklarer borgmesteren, der også understreger, at Rødovre Centrum kan også åbne.

“Jeg ved, at de har forberedt sig godt, og at de som altid tager et stort ansvar for deres kunder,” påpeger hun.

Stadig pause på skoler

Rødovre er fortsat underlagt regionale restriktioner i hele hovedstadsområdet.

“Det betyder bl.a., at vi endnu ikke kan åbne så meget som resten af landet i vores skoler og på de videregående uddannelser. Som noget nyt får 5.-8. klasse i grundskolen dog mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Det er ikke optimale vilkår, men det er en god mulighed som et alternativ til fjernundervisningen foran computerskærmen,” skriver borgmesteren. Forældrene får som tidligere, direkte besked på Aula og foreningerne får også direkte besked.

“Vi kan nu kigge ind i et forår, hvor vi alle sammen så småt begynder at få vores normale liv tilbage. Vi får et væld af muligheder for at leve det gode liv igen. Det er helt fantastisk,” siger Britt Jensen og fortsætter:

“Men vi skal fortsat passe godt på hinanden og følge restriktionerne. Hele genåbningen forudsætter, at vi kan holde os under grænsen på et testjusteret incidenstal på 200. Hvis vi kommer over, lukker hele lokalsamfundet ned igen, og vi må først åbne, når vi har været under grænsen i en hel uge. Det er det system, som jeg har kritiseret for at ramme de tætte bykommuner som Rødovre for hårdt med den nuværende grænse på 200.”