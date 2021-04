Rykkede sammen mod kræft

Der blev også samlet ind til Kræftens Bekæmpelse i centeret, mens 70 frivillige trodsede sne og regn og ringede på Rødovres døre med en bøtte i hånden.

Kræftens Bekæmpelse Det blev en lang og våd søndag for de frivillige, der samlede penge ind til Kræftens Bekæmpelse. "Men det gav til gengæld mange gode historier og kroner i bøtterne," lyder det fra lokalafdelingen.

Af André Bentsen

Det blev en våd fornøjelse, da 70 indsamlere gik på gaderne i Rødovre og samlede ind i den gode sags tjeneste.

Sådan griner kampagneleder Carina Abel Gjaldbæk lidt kærligt over april måneds skiften i vejret, der sendte både regn og sne ned over de mange indsamlere fra Kræftens Bekæmpelse.

Hun havde frygtet at det virkelig dårlige vejr ville betyde afbud på dagen, men igen viste Rødovres ildsjæle, at man bakker op, når det gælder.

“Alle dukkede op og var virkelig seje. Det var børn, unge, ældre, børnefamilier og hundehvalpe og langt de fleste kom tilbage med gode historier om at være blevet budt ind til kaffe og varme eller ekstra rosende ord med på vejen,” siger Carina Abel Gjaldbæk.



Ja faktisk, mente flere, at det dårlige vejr betød, at flere husstande var hjemme og måske derfor gav lidt ekstra i bøtterne.

“Jeg er glad, træt og stolt. Det blev et langt bedre resultat end jeg havde troet. Tak til alle de frivillige der får dagene til at glide og fylde dagene med god stemning. Kæmpe respekt for alle indsamlerne og de mange, der kommer med personlige historier,” siger Carina.

Masser af fællesskab

Indsamlerne, der i år altså har trodset kulde, regn og sne kom drivvåde, men glade tilbage.

“Og vi kunne mærke, at de var glade for at have været med til at gøre en forskel,” siger Carina og opsummerer tiden op til selve indsamlingen:

“Det blev nogle fantastiske dage, med fuldt tryk på. Det fællesskab som Corona på mange måder har sat lidt på pause, spirrede og dannede så fint rammen for indsamlingen,” beretter hun.

Indsamlerne kunne nemlig ikke i år få deres individuelle beløb at vide men kun et fælles Rødovre beløb. Undervejs blev der gættet på mange forskellige beløb og alt imellem 40.000 og 500.000 blev nævnt.

Der var samarbejde på tværs af foreninger og butikker. Blå kors på Islev Torv lagde lokaler til, så foreningen frit kunne have en mindre bod, Rema 1000 leverede vand til alle indsamlerne, Meny i Rødovre Centrum leverede frugt til alle. Loaderiet havde doneret slik til børnene og lagde lokaler til både pakkeri og uddeling af bøtter. Rødovre Centrum stillede både Festplads og vagter til rådighed, således at der kunne blive passet både på de frivillige og de mange indsamlere, men også på alle de meget fyldte bøtter.

“Det var et specielt år, hvor alle restriktioner blev overholdt og hvor selv borgmesteren ikke kunne holde en ‘sæt det hele i gang tale’.

Istedet havde hun skrevet en fin hilsen med tak til alle indsamlerne.

Kræftens Bekæmpelses lokalforening stod for indsamlingen på Festpladsen og omkring Føtex og kunne berette om meget gavmilde givere.

“I år var der også mange Facebookindsamlinger, der gav mindst 10.000 kroner oven i hatten,” siger Carina, der selv havde en indsamling, der gav 2.650 kroner ekstra.