Rødovre synger sammen – hver for sig

Den 6. maj kan du igen være med til lokal fællessang hjemme fra stuen, når biblioteket synger for med højskolesange på Zoom. Foto: Presse

Fællessang Det var et hit ud over alle kommunegrænser, da hele Danmark under den første store nedlukning begyndte at synge sammen – hver for sig. Nu gentager Rødovre Bibliotek succesen, bare lokalt.

Af André Bentsen