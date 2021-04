Rødovre HKs 1. divisionsdamer ramte bunden

Rødovre HKs Team Time Out kort før tid mod bundholdet AGF Håndbold, førte ikke til point. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs damer måtte endnu engang tage fra Jylland uden point, da det blev til et skuffende 21-20 nederlag til bundholdet AGF Håndbold. Der er ikke meget der har fungeret for Rødovre HKs damer i den netop afsluttede sæson, hvor der nu er tid til en grundig evaluering af forløbet. Nu handler det ikke så meget om talent, det handler om intensitet, hårdt arbejde og ændre dynamikken, for Rødovre HK var tæt på, at ramme bunden i denne sæson.

Af Flemming Haag

Jævnbyrdig første halvleg.

Det blev til endnu et skuffende nederlag til Rødovre HKs håndbolddamer, da det blev til et 21-20 nederlag til bundholdet AGF Håndbold, i Ceres Park Arena.

Rødovre HK var foran 11-12 ved pausen, efter en jævnbyrdig første halvleg. RH var foran 5-9 midt i halvlegen, men lukkede hjemmeholdet ind i kampen, da RH kun formåede at scorer tre mål i halvlegens sidste femten minutter.

RH tabte anden halvleg.

I anden halvleg fulgtes de to hold ad, frem til stillingen 14-14 ti minutter inde i anden halvleg. Christina Søndergaard og Amalie Glass øgede til 14-16 og Amalie Rasmussen til 15-17 efter femten minutter.

RH holdt en scoringspause på otte minutter, hvor AGF kom på 18-17. Med to scoringer af Amalie Hjort kom RH foran 18-19, hvor der resterede fem minutter. To minutter senere, blev det 19-20 ved Katrine Clasen, men med to scoringer i slutfasen af hjemmeholdet, blev det 21-20 til AGF Håndbold, og Rødovre HKs damer måtte endnu engang tage hjem fra Jylland uden point.

Skuffende sæson.

Set over hele sæsonen, så blev det en skuffende sæson for RHs håndbolddamer. Det unge talentfulde hold, klarede sig godt igennem den første sæson i 1. division, og der var naturligvis forventninger til, at det unge mandskab ville præsterer bedre i den netop afsluttede sæson, da holdet havde fået erfaring og rutine med fra holdets første sæson i 1. division.

Det så lovende ud fra starten af turneringen, med fire point efter tre kampe, herefter blev det ”kun” til tre point mere inden årsskiftet mod AGF Håndbold og Gudme Håndbold, som begge lå under nedrykningsstregen.

Holdet blev ramt af en del skader omkring årsskiftet, hvor bl.a. Katrine Clasen, Nicole Leonhardt og Sophia Nielsen var ude i en længere periode. De skade spillere var igen blevet klar, til de vigtige kampe mod de øvrige bundhold. Alligevel, så lykkedes det kun for RH, at sikrede sig to point i anden turneringshalvdel, med den vigtige 28-26 sejr over Gudme HK i Rødovre Stadionhal. En sejr, som reelt sikrede RH point nok til, at undgå en af de tre nedrykningspladser.

Skuffende var det, at RH tabte til de to absolut svageste hold i 1. division, Lyngby HK og AGF Håndbold, som indtil mødet med Rødovre HK, kun havde formået at få point i deres indbyrdes opgør.

HDer er ikke meget der har fungeret for Rødovre HKs damer i den netop afsluttede sæson, så der er nu tid til en grundig evaluering af forløbet. Nu handler det ikke så meget om talent. Det handler om intensitet, hårdt arbejde og ændre dynamikken, for Rødovre HK var tæt på, at ramme bunden i denne sæson.