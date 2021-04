Rødovre Floorball Club stiller med to hold i Final4

Der venter en svær opgave for Rødovre FCs damer mod Copenhagen FC i Final4 semifinalen. Foto: Privat

Floorball Rødovre Floorball Clubs dame- og herrehold deltager i weekenden i Floorball Danmarks Final4, som afholdes i Brønderslev Hallerne.

Af Flemming Haag

Der venter Rødovre FCs damer og herre en svær opgave, når de to hold stiller op i Floorball Danmarks Final4 i Brønderslev Hallerne, i den kommende weekend.

Rødovre FCs herre skal møde Frederikshavn Blackhawks, som er ubesejret i den landsdækkende liga, og Rødovre FCs damer møder Copenhagen FC, som er ubesejret i Kvinde Floorball Ligaen Øst, og Copenhagen FC, er det eneste hold som Rødovre FC har tabt til i indeværende sæson.

Om mødet med Copenhagen FC i Final4, siger anfører Laura Thomsen.

”Mit fokus til mødet med Copenhagen har ikke været så meget anderledes, end frem mod alle andre kampe. Jeg forsøger at bidrage til, at vi har nogle gode træninger med højt tempo. Derudover har jeg fokus på den opgave jeg selv skal ind og løse på banen” siger Laura Thomsen og fortsætter.

”En af vores største styrker er vores sammenhold, både på og uden for banen. Det gør at vi kæmper for hinanden og lige løber de ekstra meter. Vores sammenhold har været med til, at har vundet mange floorball kampe”.

Hvad skal der til for at slå Copenhagen FC?

”Det kræver benhårdt arbejde. Vi skal stå knivskarpt defensivt i alle tre perioder. Copenhagen er enormt dygtige til at udnytte selv de mindste fejl, så de skal minimeres. Men vi skal også passe på ikke at blive for defensive, vi skal turde at spille i offensiv zone, og være effektive på de chancer vi får, for dem bliver der ikke mange af” slutter Laura Thomsen.

Kampen mod Copenhagen FC, spilles lørdag den 17. april kl. 13:30 i Brønderslev Hallerne.