Rødovre FCs damer tabte topopgør

Søstrene Cecilie og Camilla Salejärvi måtte tage fra Valbyhallen med et nederlag til Copenhagen FC, Foto: Privat

Floorball Trods god fight, blev det til et nederlag mod Copenhagen FC, i det førte opgør i damernes Floorball Liga.

Af Flemming Haag

Der var topopgør i damernes Floorball Liga da Rødovre FCs damer mødte Copenhagen FC i Valbyhallen. Copenhagen kom godt fra start, og lagde et højt og massivt pres på de ubesejrede damer fra Rødovre. Det massive pres resulterede i et mål til Copenhagen allerede 49 sekunder inde i kampen. Kort efter fik Rødovre muligheden for at udligne til 1-1, da Rødovre fik tilkendt et straffeslag. Desværre var det ikke muligt at passere Copenhagen-keeperen. Copenhagen får scoret yderligere to gang, og første periode endte 3-0 til Copenhagen.

Kamplysten var stadig stor hos Rødovres damer, siger Laura Pryter Bloch, så på trods af et massivt pres på egen banehalvdel det meste af 2. periode, fik Rødovre reduceret til 1-3 ved en flot scoring af Rødovres Martine Terrida på assist fra Cecilie Salejärvi. Rødovre blev dermed det første hold der scorede mod Copenhagen efter corona-pausen.

Efter en hårdt kæmpet 2. periode, hvor det kun lykkedes Copenhagen at passere Rødovre-defensiven og en yderst velspillende Maja Staal i målet en enkelt gang, var stillingen 4-1 til Copenhagen, inden 3. periode.

Den 3. og sidste periode var fortsat intens, og begge hold kæmpede for, at opnå det bedst mulige slutresultat.

Copenhagen trådte lidt ekstra på målspeederen, og vandt det første topopgør i dameligaen med 9-1, slutter Laura Pryter Bloch.