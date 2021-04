Rødovre er langt fra nedlukning

Det er gået så godt med at vende udviklingen, at Rødovre nu er langt fra en ny lokal genlukning. Foto: Danish Street Docs

Genåbning De har haft travlt i Rødovre Sundhedscenter, hvor den lokale smitteopsporingsafdeling sidder, men ikke fordi, der er for mange smittede; For at knække kurven! Og det er lykkedes så godt, at Rødovre nu er langt fra truslen om lokal nedlukning.

Af André Bentsen

I flere dage tippede tallene forleden på vippen. Ville det gå op, risikerede Rødovre en ny lokal nedlukning, og hvis det gik ned, kunne vi fejre skolegang og åbne butikker.

Det står nu klart, at det sidste er lykkedes og ikke bare som en rutsjebane, men som en stabil udvikling.

Kurven er med andre knækket og Rødovre er igen et godt stykke fra den automatiske nedlukning af lokalsamfundet. Grænsen for lokal nedlukning er et testjusteret incidenstal på 200, og Rødovre har nu i flere dage været under 100.

”Der er en klar tendens. På sundhedsmyndighedernes liste er vi gået fra at ligge i en kritisk rød zone til nu at ligge i grøn zone, og det betyder, at vi er uden risiko for lokal nedlukning i den allernærmeste fremtid,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

Flere test

Flere andre steder i landet har kommuner og sogne ellers store problemer med at få vendt udviklingen, når først smitten går op, og borgmesteren giver det stærke fællesskab æren for, at det lykkedes i Rødovre.

”Alle har taget ansvar. Det har været fantastisk at opleve. Alle gør, hvad de kan, for at efterleve retningslinjerne, og hver dag lader flere tusinde borgere i Rødovre sig teste. Det er så flot gået. Jeg vil gerne takke alle, der har ladet sig teste – det er den mest effektive måde, vi kan stoppe smittekæderne på,” siger Britt Jensen.

”Men det er vigtigt, at vi holder fast. Vi har taget alle redskaber i brug i de seneste uger, og vi har fået banket smitten ned. Nu skal den blive dernede. Vi ved, at det kan gå meget stærkt med de nye virusvarianter,” tilføjer borgmesteren, der understreger, at der stadig ikke er et entydigt billede af hvem, der er smittet.

”Den smitte, der er i Rødovre lige nu, er fortsat spredt over hele kommunen. Derfor skal vi fortsætte med at lade os teste. Det er vigtigt at huske på, at Rødovres samlede smittetal bliver justeret for test,” slutter hun.