Rødovre Centrum udstiller Guldhornene og Solvognen

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev (tv) snakker om guld med centerets administrerende direktør Jesper Andreasen, mens en kopi af Guldhornene slynger sig i baggrunden.

Guld og magi Et vildt trekløver bestående af Nationalmuseet, Arken og Rødovre Centrum står bag en nærmest guddommelig genåbning, når de udstiller nogle af Danmarks mest overdådige og inspirerende danefæ af guld midt i centeret.

Af André Bentsen

Guldsmeden i Rødovre Centrum kommer til at kigge misundeligt over på centerets nye udstilling på Festpladsen

Det er nemlig lige så historisk, som det lyder, danske museer og storcentret slår sig sammen om at vise udstillingen Guld og Magi med smukke effekter og spændende fortællinger. Guldhornene, guldnakkerne og Solvognen er bare nogle enkelte af de danefæ, der kan opleves. I hvert fald meget lignende kopier, ligesom dem på Nationalmuseet.

”Der er lagt vægt på både læring, oplevelser og overdådighed i Rødovre Centrums udstilling, som ud over at lægge sig op ad ARKENs aktuelle udstilling, ’Guld og Magi’, samtidig er en teaser for Nationalmuseets store ’Tag med vikingerne på togt’, der åbner den 26. juni,” siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

”Danmarkshistorien skal leve i hele landet og være mere tilgængelig for alle – og det må man bare sige, at den bliver, når den rykker ind i et storcenter. Nu kan man møde fortællinger om Solvognen og Guldhornene på sin shoppingtur, og det håber jeg vækker en nysgerrighed i folk for vores fælles historie,” tilføjer han.

Museet eksperimenterer med forskellige samarbejdspartnere om nye udstillinger i hele landet, for at nå nye målgrupper med museumsformidling.

”Fortiden er jo fyldt med interessante historier, der er helt vildt relevante i dag, så det er kun et spørgsmål om, hvordan vi præsenterer de gode historier og Nationalmuseet.

Der er ingen, der har sagt, at et museum ikke kan rykke ud til danskerne også – for eksempel i et storcenter. Jeg håber, at rigtig mange får en super god oplevelse med historierne om Danmarks vigtige skatte,” siger Rane Willerslev.

Et af de museer, der allerede tidligere har udstillet i Rødovre Centrum er Arken. Her kalder direktør, Christian Gethler det for oplagt at sætte fokus på guld, som kunst midt i et moderne indkøbscenter.

”Det er af stor værdi for ARKEN at samarbejde med Rødovre Centrum, hvor kultur og forretning går op i en skøn helhed,” siger han, da vi fanger ham lige en stort opsat fotosession foran den nye udstilling.

”Genstandene ændrer identitet fra at være en kulturhistorisk genstand til kunst, der giver anledning til funadamentale overvejelser. Det er forskydningerne i kategorierne, vi arbejder meget med og så er guld noget særligt, som har betydet noget forskelligt, men altid unikt igennem historien,” siger han.

Oplysning er en del af DNA

For Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, er det en del af centrets DNA at give kunderne en smuk oplevelse, krydret med oplysning og læring:

”Vi har altid samarbejdet og udviklet os for at give kunderne den bedste oplevelse, når de handler i centeret. Både med erhvervsliv og kultur,” understreger Jesper Andreasen og tilføjer:

”Samspillet giver en uudtømmelig kilde af muligheder og hvor man ved første øjekast kunne tro, at vi er FOR forskellige, viser det sig, at netop dét er styrken ved at samarbejde på tværs af kultur, kunst og erhverv.”

Da vi lidt drillende spørger ham, om det ikke snart er tid til, at det går den anden vej og Rødovre Centrum rykker ind på Nationalmuseet svarer han smilende:

”Der er nok et stykke vej endnu til, Rødovre Centrum lander på Nationalmuseet. Det var en nyskabelse og Danmarkshistorie, da det blev bygget, så på et tidspunkt, kan det jo godt være, vi sniger os den anden vej derind. Ved dette unikke samarbejde har vi i fællesskab skabt en flot kampagne, der giver kunderne i centret en oplevelse, men bestemt også giver lyst til at besøge Nationalmuseet og ARKEN, for at dykke mere ned i kunsten og i den danske kultur. Jeg kan allerede løfte sløret for, at vi bestemt skal udvide vores samarbejde fremadrettet og der er allerede planer for 2022.”