Rødovre Centrum åbner før tid

Rødovre Centrum har fundet en vej ud af coronarestriktionerne. Ved at fjerne loftet over centeret, som den administrerende direktør, Jesper Andreasen, her sætter i gang, vil de butikker, som så kan siges at ligge på gaden holde åbent allerede fra i dag. Flere har allerede nu benyttet sig af det unikke tilbud og er åbnet igen. Foto: Brian Poulsen

Genåbning Endnu engang går Rødovre Centrum sine egne veje. Denne gang åbner centeret før alle andre – vel at mærke uden at bryde loven. De første butikker er allerede i gang med at kalde personale ind på job.

Af André Bentsen

Det skabte landsdækkende overskrifter, da Rødovre Centrum åbnede første gang som Danmarks første overdækkede center, men det er intet imod, hvad der sker i aften, når centeret som de første i landet omgår coronarestriktionerne ved at åbne før tid.

”Vi har loven på vores side,” understreger centerets administrerende direktør, Jesper Andreasen.

Det er centerets unikke indretning og baggrund som gammelt gartneri med forkærlighed for lys og luft, der gør det muligt for centeret at åbne op imod halvdelen af butikkerne før resten af landets øvrige centre.

”Vi har fra start overholdt alle restriktioner og hele tiden været et skridt foran de fleste med ekstra vagter, ensretning og afspritning, men det gør ondt, når man ser alle sine konkurrenter åbne med dårligere sikkerhed, fordi de enten er mindre, eller har indgang fra gaden,” siger Jesper Andreasen.

Ruller taget af

For få årtier siden var centeret imidlertid ikke overdækket, men havde åben himmel både over Festpladsen foran Magasin, og ved Grønnegården foran Meny. Og det kan nu blive centerets redning i denne svære tid.

”Vores jurister har sendt en anmodning til både ministeriet og politiet, som netop har givet grønt lys til, at de butikker, der har indgang disse steder, må åbne på lige fod med andre forretninger uden for storcentre, såfremt vi fjerner taget, så det gør vi med det samme for at hjælpe dem mest muligt,” understreger han.

Det tager én til to dage at ’rulle taget af’, så med lidt held kan de første forretninger allerede åbne i aften.

Samtidig vil centeret udnytte den helt særlige begivenhed til at lokke en helt ny kundegruppe til.

”Vi skal alligevel have lagt nye fliser i den del af centeret næste år, så hvis områderne skal have karakter af at være en rigtig gade for at vi må åbne, så kunne det da være sjovt, hvis man godt måtte cykle derinde i denne skøre tid,” siger Jesper Andreasen, der understreger, at det med cyklerne nok kun kommer til at gælde for små børn, da der ikke er afmærkede cykelstier.