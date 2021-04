Rødovre Kommune kom ud af regnskabsåret 2020 med et overskud på 23,2 millioner kroner Foto: Arkiv

økonomi Rødovre Kommune havde i 2020 ekstraordinære udgifter til rengøring og gode hygiejneforhold, men modtog samtidig flere økonomiske midler fra øget tilskud og udligning end forventet. Samlet set kom kommunen derfor ud med et overskud på regnskabet på 23,2 millioner kroner.

Af Christian Valsted

Det kommunale regnskab for 2020 er præget af corona-pandemien, hvor der blandt andet var ekstraordinære udgifter til rengøring og gode hygiejneforhold samt udgifter til udendørs vaskestationer i skoler og dagtilbud.

Coronakrisen har også udfordret det lokale erhvervsliv og som en direkte konsekvens valgte Rødovre Kommune sidste år at fremrykke en række store anlægsinvesteringer for at skabe mere beskæftigelse lokalt.

På trods af flere COVID-19-relaterede udgifter, som Rødovre Kommune ikke var budgetteret med, endte det kommunale regnskab alligevel i et overskud. Det skyldes blandt andet, at der kom 79,6 millioner kroner mere i kassen end kommunen havde forventet. De ekstra millioner kom via øget tilskud, udligning og kompensationer som følge af COVID-19.

”Corona satte sit tydelige præg på 2020. Det påvirkede hele vores samfund, og det gælder selvfølgelig også Rødovre Kommunes økonomi,” skriver borgmester Britt Jensen (S) blandt andet i sit forord til Rødovre Kommunes budget for 2020, som hun er godt tilfreds med.

”Rødovre Kommune er inde i en meget positiv udvikling. Rødovre er et meget attraktivt sted at bo, og mange flytter hertil. Det gælder ikke mindst børnefamilier. Vi er en kommune i stor udvikling, og det er meget tydeligt at se i regnskabet,” udtaler Britt Jensen i en pressemeddelelse.

Indsatser for ledige

Rødovre har som resten af hovedstadsområdet været hårdt ramt af corona og nedlukningen af samfundet.

”Mange rødovreborgere har mistet deres arbejde. Derfor har vi igangsat særlige indsatser med blandt andet ekstra jobformidling, opkvalificering, omskoling og hjælp fra dygtige jobformidlere. Alle gode kræfter skal sættes ind, så ledigheden ikke bider sig fast,” siger Britt Jensen.