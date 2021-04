Overmatchet mod oprykkere

Katrine Clasen og Rødovre HKs damer løb ind i et stort nederlag mod oprykkerne fra Ringkøbing Håndbold. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs 1. division damer viste god vilje gennem hele kampen mod Ringkøbing Håndbold, men det var ikke nok til, at udfordre de stærkt spillende vestjyder, der vandt opgøret med hele 19-34 efter en magtdemonstration.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer har sikret sig endnu en sæson i 1. division, da der ikke er nedrykning fra denne sæsons 1. division, efter DHFs beslutning om, at rækkerne fra 2. division og nedefter ikke afvikles.

Eneste spænding i kampen mod Ringkøbing Håndbold i Rødovre Stadionhal er, om Rødovre HK kan forhindre gæsterne i at sejre, og sikre sig direkte oprykning til Bambusa Kvindeligaen.

RH fulgte godt med de første tyve minutter.

Ringkøbing Håndbold lagde ud i højt tempo, og kom på 1-3 og 2-5 efter ni minutter. Hjemmeholdet kom bedre med, og fik reduceret til 4-6 og 5-8 midt i halvlegen. Gæsterne holdt en tre målsførring 8-11, frem til otte minutter inden pausen. Så satte Ringkøbing ekstra fart på spillet, var skarpe og bragte sig foran 9-16, fem minutter senere. Inden pausen havde gæsterne øget til pausestillingen 10-18.

RH fulgte godt med de første tyve minutter, hvorefter gæsterne viste stor kvalitet i angrebsspillet, med meget fart, og stor kvalitet i afslutningerne.

Ringkøbing viste stor styrke.

Rødovre HK fortsatte i anden halvleg med, at levere god gejst, men gæsterne var bedst i alle spillets faser. Ti minutter inde i anden halvleg, havde Ringkøbing øget sin føring til 12-24, og det blev 16-27 hvor der resterede ti minutter af anden halvleg.

Rødovre HK havde svært ved at finde muligheder overfor et stærkt spillende Ringkøbing forsvar, og gæsterne spillede med høj kvalitet og selvtillid.

Ringkøbing var i kynisk humør, og udviste ingen nåde og fortsatte med at øgede deres føring i slutfasen, og vandt opgøret med hele 19-34 efter en magtdemonstration.

Hjemmeholdet viste god vilje gennem hele kampen, med det var ikke nok til, at udfordre de stærkt spillende vestjyder.

Glæden i Ringkøbing lejren var stor efter sejren og den fortjente oprykningen til Bambusa Kvindeligaen.

Trine Hammer havde trods de 34 scoringer flere store redninger, Katrine Clasen viste stor skudstyrke med sine otte scoringer og den unge U-17 spiller Isabelle Frænell, fik scoret sine to første mål i 1. division.

Sæsonens sidste kamp.

Lørdag den 10. april kl. 14:00 mod AGF Håndbold i Ceres Park.