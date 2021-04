Nyt liv til køleskabe

Hårde hvidevarer, som er landet på genbrugsstationerne og som har et genbrugspotentiale, får nyt liv i et nyt forsøg. Foto: Arkiv

genbrug Et forsøg med direkte genbrug af hårde hvidevarer, på to udvalgte genbrugsstationer, har vist sig at være så stor en succes, at udvalgsformand håber, at ordningen også bliver rullet ud lokalt.

Af Christian Valsted

Sidste år igangsatte Vestforbrænding et projekt, der skal øge den direkte genbrug på genbrugsstationerne. Genbrug står højt på listen over tiltag, der skal forbedre klimaet frem mod 2030 og helt konkret søsatte Vestforbrænding et projekt i 2020, der satte fokus på genbrug af elektronikaffald – og særligt genbrug af hårde hvidevarer.

I samarbejde med virksomheden Elretur har reparationsvirksomheden Recirk besøgt en række genbrugsstationer og taget de hårde hvidevarer fra, som, man mener, har et genbrugspotentiale. Det er enten maskiner, der kræver mindre reparationer eller som kan bruges som reservedele i andre maskiner. Maskinerne sælges derefter online eller i fysiske butikker.

Og de første resultater er er lovende. Siden forsøgets start er der indsamlet 2,9 ton kølemøbler og 7,5 tons øvrige hårde hvidevarer til genbrug, hvilket svarer til cirka 14 kølemøbler og 35 hårde hvidevarer hver måned, som er gået videre til genbrug.

”Vi er rigtig glade for, hvordan vores forsøg med hårde hvidevarer er startet og fungerer. Det viser, at vi har ramt rigtigt ved i første omgang at fokusere på hårde hvidevarer ud af de mange muligheder, der findes inden for elektronikaffald, og dermed opnå de erfaringer, der skal til for at få endnu mere til direkte genbrug,” siger ansvarlig leder af projektet, Kristian Bjerregaard Hansen, fra Vestforbrænding Genbrug og Genanvendelse.

Kongebro: Forsøget skal udbredes

Og de positive erfaringer er blevet bemærket af formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), der samtidig er Rødovre Kommunes repræsentant i bestyrelsen på Vestforbrænding.

I første omgang har forsøget med direkte genbrug af hårde hvidevarer været koncentreret omkring genbrugsstationerne i Frederikssund og Glostrup, men Jan Kongebro håber, at forsøget senere kan blive rullet ud lokalt.

”Det er foreløbig et forsøg, men vi kan allerede nu se, at der er god gevinst ved at genbruge elektronikaffald og derfor er mit håb, at vi kan få forsøget udbredt til de øvrige genbrugsstationer også. Alle initiativer, der er med til, at vi får et bedre miljø og mindre CO2-udslip, skal fremmes,” siger Jan Kongebro, inden han nævner, at der på den kommende kommunale genbrugsplads på Sandbækvej i Islev, vil blive opført et ’Genbrugshus’.

”Her kan borgere sætte ting, som ikke fejler noget, så andre kan få glæde af det. Hele idéen med det kommende genbrugshus er, at forsøge at gøre op med ’køb-og-smid-væk-

kulturen’,” siger Jan Kongebro.