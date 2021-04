Ny kunst skal forvandle musikskole til et mødested – men må ikke være et billede af en hjort

Der er frit slag i bolledejen for kunstnere, der vil stå for musikskolens kommende kunstværk. "Men det skal samle og pege fremdad." Foto: Illustration: RK

Kunstkonkurrence Har du Verdens bedste idé, eller måske bare Rødovres, til et nyt flot kunstværk, der kan skabe fællesskab, så er det nu du skal byde ind på at udstille i foyeren på den nye musikskole. PS: Det må helst ikke være et billede af en hjort ved en sø.

Af André Bentsen

Det er svært at give nye bygninger sjæl, men kunst hjælper. Ikke mindst, hvis det er den slags kunst, der skaber fællesskab.

Derfor inviterer Rødovre Kunstråd også alle professionelle kunstnere med interesse og erfaring for kunst i det offentlige rum til at deltage i et såkaldt open call om et blivende kunstværk til foyeren på Rødovres nye musikskole. Et kunstværk, der skal forvandle indgangen til musikskolen til et mødested.

”I Rødovre ser vi kunsten som en vigtig del af vores liv og hverdag. Derfor sørger vi for at tænke den ind, når vi udvikler vores fælles pladser, parker og opfører bygninger. Når kunsten optræder i samspil med sine omgivelser, formår det at samle os og skabe et mødested og et fællesskab,” siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Lene Due.

Rødovre Kunstråd ønsker til open call at modtage enkle og konkrete idéforslag, der i skitseform beskriver kunstværkets grundlæggende idé, form, materiale, størrelse og udtryk. Det er et krav, at værket er et blivende kunstværk og gerne skabt specifikt til den nybyggede musikskoles foyer.

Uden at påvirke processen har Rødovre Lokal Nyt spurgt en af dem, der hver dag skal leve og arbejde i skyggen af det kommende kunstværk, hvad han synes, kunstværket skal kunne:

”Det skal udtrykke nutidig kunst, som ikke kun er musik, men som samler hele kunsten, som en samlende faktor for livet. Både for de elever, der går på musikskolen, og for dem, der er på besøg,” siger musikskoleleder, Tormod Vinsand.

”Står det til mig, skal kunstværket vise, at her sker der noget nyt, som giver berigelse i livet og for samfundet som helhed. Hvad det skal være, er op til kunstnerne, men jeg håber, de bliver inspireret af rummet. Jeg synes, man skal tænke på lysindfald og den beton, der er på væggene og det træ, der er på gulvene. Nå ja, og så skal det altså pege fremad. Det skal jo ikke være et billede af en kronhjort ved en sø,” fortsætter han.

Fællesskab i foyeren

Når kunstværket skal udstilles i foyeren skylds det, at det er et helt centralt rum i den nye bygning, der fremover vil byde alle musikskolens brugere og gæster velkommen.

Rummet bliver et åbent gennemgang- og opholdsrum og fungerer i praksis som fordelingsrum til de ni øvelokaler, koncertsalen og undervisernes faciliteter. Her vil forældre, bedsteforældre og elever på musikskolen opholde sig før og efter undervisningen.

”Vores musikskole danner ramme om et fællesskab, hvor kreativiteten og inspirationen blomstrer. Det er vores forventning, at et kunstværk kan spille ind i det fællesskab som katalysator for kreativiteten og give både brugere og besøgende noget at mødes over og tale om,” siger Lene Due.

Byggeriet af musikskolen står til indvielse i september 2021. Dens placering på Rødovre Rådhusplads har givet anledning til, at man i udformningen skriver bygningen ind i historien, der er skabt om Arne Jacobsens rådhus og bibliotek. Byggeriet vil derfor blandt andet være kendetegnet ved en farvesætning, der følger Arne Jacobsens farveskala skabt til Rødovre Rådhus.