Ny BRT-linje skal binde Rødovre sammen

Den nye BRT-linje skal binde Rødovre sammen med syv stoppesteder langs Tårnvej. Foto: Illustration: RK

Trafikudspil Der er spændende nyt for brugerne af den offentlige trafik i regeringens nye infrastrukturudspil, hvor det både foreslås at lave en BRT-linje gennem hele Rødovre og indføre metrolignende afgange på de gamle S-togsstationer.

Af André Bentsen

Hvis det forslag til et nyt metropolnetværk i hovedstadsområdet, som Regeringsudspillet om fremtidens infrastruktur indebærer bliver vedtaget, bliver Rødovre et endnu stærkere knudepunkt for de, der benytter den kollektive trafik.

Udbygningen af letbanen i Ring 3 er allerede godt på vej, men i det nye udspil er der også lagt op til vilde forbedringer for de gamle S-togslinjer og en ny tværgående BRT-linje gennem hele Rødovre.

”Vi bliver en del af et fremtidigt nyt stort net af kollektiv trafik. De såkaldte BRT-systemer bliver en del af Rødovre i fremtiden. BRT er populært sagt en letbane på hjul,” siger skatteminister, Morten Bødskov (S) om den løsning, regeringen foreslår skal køre, hvor den nuværende bus 200S kører.

”Samtidig sætter regeringen ind over for utrygheden på S-togsstationer i hovedstadsområdet. En større økonomisk ramme afsættes til fornyelse og sikring af trygheden på S-togsstationerne i hovedstaden. Det gælder også Rødovre Station,” siger Bødskov og tilføjer:

”Regeringen har endelig planer om en total ændring af det nuværende S-togsnet. Udspillet vil sikre, at arbejdet med næste generation af S-banen igangsættes, så fremtidens S-tog bliver en del af et metropolnetværk, med kortere rejsetid, metrodrift, flere afgange, forbedrede skiftemuligheder og styrkelse af de tværgående forbindelser mellem de nuværende S-togslinjer.”

Vildt begejstret

Hvis BRT-linjen skal blive til noget forudsætter det, at kommunerne også bidrager økonomisk, men spørger man Rødovres borgmester er det primært et statsligt tiltag, sådan som udspillet er formuleret.

”Vi er selvfølgelig med, men staten vil tage den store finansiering. Ellers er det ikke realistisk,” understreger, Britt Jensen (S).

I udspillet er der sat penge af til syv stationer i Rødovre og det vil være godt både for borgeren og miljøet, siger hun.

”Den vil give 12 minutters bedre transport gennem Rødovre og vi vil få flere til at vælge den offentlige transport frem for bilen. Længe har vi været et U-Land, når det kommer til transportforbindelser. De nye planer er vigtige opgraderinger,” understreger Britt Jensen.