Ny bro udløste trafikkaos på Jyllingevej

Sjusket og mangelfuld skiltning var årsag til trafikalt ragnarok, da den enorme stibro over Jyllingevej i går blev bakset på plads med møje og besvær. Foto: Per Dyrby

trafik Sjusket og mangelfuld skiltning var årsag til trafikalt ragnarok, da den enorme stibro over Jyllingevej i går blev bakset på plads med møje og besvær.

Af Christian Valsted

Den har været længe ventet. Faktisk har broen været imponerende syv år undervejs, men i går kom den endelig på plads. Stibroen over Jyllingevej skal binde Vestvolden sammen og muliggøre, at fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter kan bevæge sig 10 kilometer i træk uden at stoppe for rødt, hvis de bruger Vestvolden som rute.

Rødovre Kommune havde varslet og skiltet med lukning af Jyllingevej i forbindelse med at det store broelement skulle monteres fast på bropillerne over den trafikale vej, men mange trafikanter kalder skiltninger for sjusket og mangelfuld.

En af dem er John Krogh, der fra sin forhave på Jyllingevej havde første parkets udsigt til det trafikale kaos, der udspillede sig.

”Skiltningen var håbløs og ikke synlig. Inde fra byen på Jyllingevej stod der et skilt ca. 150 meter før krydset, men skiltet stod helt inde i hækken og man må altså køre 60 km/t. på Jyllingevej,” siger John Krogh, der fra sit hus på Jyllingevej kunne se, hvordan bilister holdt helt stille på efter at have overset skiltningen og i stedet havde travlt med at vende rundt hen over midterrabatten på Jyllingevej.

”Det var ind imellem rent kaos for alle ville rundt og gerne før bilen foran. Fra tårnvej havde man kun spærret den ene af to venstresving baner så folk fortsatte bare med at dreje til venstre,” fortæller han til Lokal Nyt. Også i Facebookgruppen blev den mangelfulde skiltning diskuteret heftigt:

”Er der ikke et eller andet menneske i kommunen, som kan få spærret ordentligt af,” skrev Bjarne Petersen i Facebookgruppen, hvor flere bakkede op om, at skiltningen var håbløs, men hvor flere også henviste til, at bilisterne kunne lære at læse skiltene bedre.

Koordineret med politiet

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), oplevede ikke selv skiltningen og han siger at det selvfølgelig er uheldigt, hvis den ikke har været tilstrækkelig.

”Jeg så ikke broen ankomme, og kender derfor ikke til skiltningen, men den er koordineret med politiet,” lyder der fra Jan Kongebro om sagen.