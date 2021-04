Nu sker der endelig noget med støjen

Hvis alt går, som Rødovre håber på, kan der om få år være støjskærme langs resten af Motorring 3 i Rødovres område. Ligesom her ved brunevang. Foto: Brian Poulsen

Støjskærm Alt der kan gå galt, skal gå helt galt, hvis ikke snart skal komme støjsvag asfalt og støjskærme til motorvejen langs Rødovre, der også kan se frem til en helt ny letbanelignende forbindelse på Tårnvej. ”Pengene er allerede på bordet,” understreger skatteminister Morten Bødskov (S).

Af André Bentsen

”Der kommer ny støjsreducerende asfalt på Motorring 3.” Det står så tæt på sort på hvidt, som det kan komme til i regeringens nye infrastrukturplan ’Danmark fremad’. Et udspil, hvor partierne nu skal forhandle om et historisk stort beløb til støjbekæmpelse, og som med al sandsynlighed vil betyde nye støjskærme langs Motorring 3, der i årevis har plaget flere tusinde borgere i Rødovre med støj og truet dem så meget på sundheden, at flere dør af det.

”I udspillet afsætter regeringen et historisk stort beløb til bekæmpelse af trafikstøj. Udspillet nævner eksplicit Motorring 3 som et helt særligt problem. Det er helt på sin plads. For der skal gøres mere ved støjbekæmpelsen fra Motorring 3,” siger skatteminister, Morten Bødskov, der bor i Rødovre.

Han mener udspillet viser, at landet har fået en regering, der efter flere års råben på hjælp, endelig tager Rødovres udfordringer alvorligt.

”Jeg er utrolig glad for udspillet. I Rødovre er der store problemer med trafikstøj. Og hver dag benytter tusindvis i Rødovre den kollektive trafik, som trænger til et løft. I mange år har vi i Rødovre diskuteret, hvordan vi kan løse nogle af de udfordringer trafikken skaber for Rødovre,” siger Morten Bødskov.

Rødovre må stå først i køen

I Rødovre er borgmester, Britt Jensen (S), svært begejstret for dagens udspil.

”I oplægget nævner de Vestegnen specifikt og skriver, at der skal ny støjdæmpende asfalt, de steder, hvor den eksisterende er for gammel. I Rødovre skulle den have været skiftet for otte år siden, så den nye asfalt kommer uanset hvad. Det er jeg helt sikker på,” siger Britt Jensen.

og når der samtidig er afsat er den allerede otte år for gammel – så asfalten kommer uanset hvad.

Regeringen ønsker at afsætte tre milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj, ikke mindst i hovedstadsområdet, hvor mange bor langs strækningerne, og særligt, når der sker udbygning af vejene.

”Det er ikke bare gode ideer nu, men penge på bordet, der skal forhandles om, og som kan gå til Rødovre,” siger Morten Bødskov og fortsætter:

”Hvilke projekter, der kan og skal realiseres, ser jeg frem til at drøfte med borgergrupper og grundejerforeninger, der er plaget af trafikstøjen fra blandt andet Motorring 3. Men der er ingen tvivl om, at det først og fremmest handler om støjværn og støjsvag asfalt.”

Stopper ikke før støjværnet er sat op

En udmelding, der giver ro på rådhuset.

”Jeg er meget lettet over, de problemer vi har i Rødovre er nævnt og anerkendt både på skrift og tale nu.

Det er en kæmpe sejr for os i Rødovre. Jeg har en klar forventning om, at der med de mange penge både kommer støjsvag asfalt og støjværn,” siger borgmesteren og tilføjer:

”Vi er først tilfredse i Rødovre, når støjværnet er der – og vi bliver ved med at presse på, indtil det står der. Det er helt uacceptabelt, at staten har udvidet motorvejen, uden at bygge støjværn og uden støjsvag asfalt.”

Regeringen forhandler med de øvrige partier om fordelingen af de tre milliarder kroner allerede i disse uger og forventes at være færdige med en detaljeret plan før sommerferien.