Af Troels Stru Schmidt, Folketingskandidat for SF og Kenneth Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre

I Rødovre bruger flere store virksomheder såkaldt platformsøkonomi og udliciterer deres aktiviteter til private. Nogle er under anklage for arbejdsforhold, der er både amoralske, absurde og direkte ulovlige. Vi bruger 1. maj til at sige nej tak til moderne slaveri: I Rødovre skal virksomhederne behandle deres ansatte ordentligt og respektere det regulerede arbejdsmarked.

Chauffører beretter om umenneskeligt arbejdspres og trusler om bøder, som overstiger deres løn. Lagerarbejdere fortæller, at der er hyret militærfolk og indpiskere til at presse dem til det yderste. Og her taler vi ikke om et land i krig eller en historiebog om fæstebønder. Vi taler om en virksomhed i Rødovre i 2021.

Flere af de store virksomheder har oplevet stor vækst under coronakrisen og har en milliard-omsætning. Derfor burde der være råd til minimalt acceptable arbejdsforhold, især for de firmaer, som slår sig op på bæredygtighed. Når de i stedet udliciterer deres ydelser til underleverandører, bliver det både svært at kontrollere forholdene og stille nogen til ansvar.

“Det-kommer-som-en-stor-overraskelse-at-vores-underleverandører-har-glemt-basale-rettigheder”-attituden holder ikke. Rettidig omhu er faktisk et FN-princip, som Danmark har tilsluttet sig! Derfor skal vi have et opgør med ansvarsfralæggelse og en indføring af kædeansvar, så ingen kan snige sig udenom. Alle ansatte skal være registrerede, alle skal være dækket af forsikringer, og alle skal have lønninger og arbejdsvilkår, som svarer til normen på det organiserede, danske arbejdsmarked.

Der er mange beretninger om kreative måder at angribe vores arbejdsmarked med den såkaldte platformsøkonomi. Udbringer-bude er ansat som selvstændige kureer uden overenskomst og med en løn, som ligger langt under danske standarder. Kørsels-tjenester satte sort arbejde i system, hvilket heldigvis blev stoppet i retten, men inden da nåede de at presse taxachaufførerne med unfair konkurrence. Der er beretninger om hvordan lejligheder i Indre By bliver opkøbt til overpriser med det ene formål at udleje til turister gennem online platforme og dermed underminere de hotel-ansatte.

En ven fortalte mig, at han en formiddag havde bestilt en cykellapning på en hjemmeside med lappe-service, hvis tjenester ifølge deres hjemmeside bliver udført af “privatpersoner”. Omkring kl 22 den følgende aften dukkede en dreng på omkring 14 år op på adressen og lappede cyklen. Han havde taget toget tværs gennem byen, gået det sidste stykke, arbejdede halvanden time med cyklen, og fik 75 kr for sit arbejde. Er det innovation og fremtidens arbejdsmarked?

Platformsøkonomi kunne betyde fleksibilitet, jobmuligheder og teknologiske fremskridt. Men det er ikke så nytænkende, hvis innovationen bare består i at chauffører får hele deres løn kontant eller får halvdelen sort. Vi har kæmpet i Danmark i fire generationer for at skabe et reguleret arbejdsmarked med overenskomster og rimelige vilkår.

Og hvis stadig nogen skulle tro, at fagforeninger er noget bureaukratisk pjat eller at hurtige løsninger bidrager til vækst og velstand for det danske samfund, så kig på USA, med deres svage fagforeninger og deres vilde vesten-arbejdsmarked. Her tjener omkring 7 millioner mennesker med tæt på fuldtidsarbejde så lidt, at de falder under fattigdomsgrænsen.

Vi ønsker ikke at virksomheder skal lukke eller at platforms-ansatte mister deres arbejde. Det er vigtigt, at der er nok arbejdspladser i Rødovre, men det skal ske på ordentlige vilkår. Det burde være muligt, nu hvor det er 183 år siden, hoveriet blev afskaffet.