Nedlukning forlænges til den 14. april

Selvom flere har fået vaccinen og flere lader sig teste er smitten slet ikke lav nok til, at skolerne i Rødovre kan åbne før tidligst på onsdag. Foto: Brian Poulsen

Genåbning Selvom Rødovre Kommune har igangsat en intensiv smitteopsporing og øget muligheden for test, forlænges nedlukningen af skoler og fritidstilbud til og med onsdag den 14. april.

Af André Bentsen

I løbet af den sidste uge har flere læsere spurgt til, hvordan det egentlig kan være, at smitten stiger i Rødovre?’

“Hvem er det, der bliver smittet? Hvad gør man for at sikre sig, at der bliver testet de rigtige steder og hvad gør kommunen for at få genåbnet skolerne hurtigst muligt,” lyder nogle af de spørgsmål vi har modtaget inden for det sidste døgn fra tre forskellige mødre bare.

Men der er ingen nemme svar lige nu og smitteniveauet er stadig så højt, at nedlukningen fortsættes til den 14. april. Det understreger Styrelsen for Patientsikkerhed over for Rødovre Kommune.

“Det er utroligt synd for børnene, at de ikke kan komme i skole. Men der er desværre ingen vej udenom. Vi bliver nødt til at få smitten ned igen, så det bliver trygt og sikkert for alle at komme tilbage i skole, og så smitten bliver begrænset i Rødovre,” siger borgmester Britt Jensen (S).

Hun appellerer på det kraftigeste til alle Rødovreborgere om, at vi nu alle sammen – hver og én – gør alt, hvad vi kan for at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

“Vi er slet ikke ovre corona endnu. Vi ligger lige nu på en kedelig andenplads på landsplan over flest smittede den seneste uge,” siger hun og advarer om, at hvis der ikke sker forbedringer, kan det gå helt galt lokalt:

“Situationen er nu så alvorlig, at hvis vi ikke får vendt udviklingen nu, så får det store konsekvenser for vores liv i Rødovre i de næste mange måneder. Det er nu, vi skal stå sammen, og vise hvad vi er gjort af i Rødovre, så vi kan få slået den virus ned. Vi har brug for, at alle gode kræfter hjælper til nu.”

Kan misse genåbning

Lige nu er skolerne og skolefritidsordningerne lukkede i Rødovre, men Rødovre risikerer også at gå glip af den næste genåbning, hvis vi ikke får stoppet smitten lokalt. Det er allerede den 21. april, som bl.a. er indendørs idræt for vores børn og unge og de resterende butikker i Rødovre Centrum.

I forhold til de mange spørgsmål, om hvem der smittes og hvorfor, er der ikke noget entydigt svar at hente.

“Smitten er fordelt over hele kommunen – der er ikke ét særligt sted, én aldersgruppe eller etnicitet, hvor smitten er centreret. Den er udbredt i samfundet, så der er ingen lette løsninger,” siger Britt Jensen.

“Vi kan kun vende udviklingen, hvis vi står sammen, og alle gør, hvad de kan. Derfor vil jeg opfordre alle Rødovreborgere til at lade sig teste med jævne mellemrum og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som vi efterhånden alle kender så godt,” tilføjer hun.

Opsøgende arbejde på gaden

Region Hovedstaden har tildelt ekstra mobil testkapacitet i Rødovre fra næste uge, og Styrelsen for Patientsikkerhed er tæt på at de stille med opsøgende medarbejdere i gadebilledet, som opfordrer til, at man lader sig teste.

“Rødovre Kommune har selv øget opsporingsarbejdet, så flest muligt af de smittede bliver kontaktet hurtigt, så de kan lade sig isolere. Vi har også skruet markant op for kommunikationsindsatsen på alle vores kanaler, og som du sikkert ved bl.a. lavet en massiv annoncekampagne i lokalavisen,” siger borgmesteren og slutter:

“Det er nu, det gælder – det er nu, vi skal stå sammen i Rødovre, så vi kan få banket den virus i bund og få vores gamle liv tilbage.”