Nåede ikke langt efter flugtforsøg

politi En mulig spirituspåvirket bilist blev tirsdag aften anholdt efter et færdselsuheld på Jyllingevej og et efterfølgende mislykket flugtforsøg.

Af Christian Valsted

En mandlig bilist i en rød Audi nåede ikke langt, da han tog flugten efter et solo-uheld på Jyllingevej tirsdag aften ved 21-tiden.

Ud for adressen Jyllingevej 173, der ligger tæt ved krydset Jyllingevej/Rødovrevej, kørte bilisten af uransagelige årsager op over cykelsti og fortov, hvor han nedlagde et plankeværk og påkørte en bil.

Efter uheldet gjorde den mandlige bilist sig selv til flugtbilist, da han valgte at stikke af fra ulykkesstedet.

Vedkommende kørte ad Rødovrevej, inden han drejede ind i beboelsesområdet Mariehøj, hvor en hundepatrulje kort tid senere kunne anholde manden og sigte ham for spirituskørsel.

”Vi har anholdt en person i sagen og sigtet vedkommende efter paragraf 53 og 54, der omhandler spiritus- og narkopåvirket kørsel. Prøver må senere vise om personen også var påvirket,” siger vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, Brian Holm.