Muligheder uden egen bil

SPONSORERET INDHOLD Hvis du bor i en by, er du nok klar over, at det ikke er livsnødvendigt at eje en bil. Mulighederne for offentlig transport er de i fleste byer gode, og med en cykel kan du nemt komme frem.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dog er en bil især praktisk og god, hvis du gerne vil på udflugter, og hvis du savner en bil til netop det formål, så fortvivl ej. Mulighederne for at leje en bil i en eller flere dage er nemlig gode.

Har du derimod bare brug for et lift, så er samkørsel med andre en rigtig god, social og klimavenlig måde at komme frem til din destination. Er du dog kommet frem til konklusion, at du har brug for en bil til lidt mere end blot udflugter, så er leasing af en bil måske den rette løsning for dig. Alt det her er muligt på https://gomore.dk. Læs med her, hvis du interesseret i at lære mere om mulighederne på Gomore.dk.

Samkørsel

Gomore.dk tilbyder mange muligheder for samkørsel. Du skal blot hoppe ind på deres hjemmeside eller download app’en, og derefter finde en bilist der skal samme vej som dig.

Privatpersoner tilbyder lift i deres egen bil til et selvbestemt beløb, og via hjemmesiden eller appen kan du klare både booking og betalingen. Hvis du vælger samkørsel, gør du både en god gerning for miljøet og får mulighed for en god snak.

Biludlejning

Mangler du en bil i en eller flere dage, kan du nemt og hurtigt finde en ledig bil nær dig. På Gomore.dk kan du udnytte og drage fordel af alle de biler der står stille rundt omkring. Privatpersoner lejer deres bil ud, og der er stort udvalg af bilmærker og modeller. Vælg en bil nær dig der passer perfekt til dit formål og skynd dig afsted.

Leasing

Leasing af en bil er en god og prisvenlig løsning til dig, der mangler en bil i hverdagen. Du kan lease enten en ny eller brugt bil i alt mellem 1-36 måneder. Det er en fleksibel og nem løsning, hvor du betaler en fast månedlig pris. Udvalget af bilmærker og modeller er stort, og der er alt fra Peugeot til Tesla.

Står du og mangler en bil her og nu, enten i en kort eller lang periode, så tjek udvalget ud på Gomore.dk.