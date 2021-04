Man bliver glad af at bo i Rødovre

Anette glæder sig til at se, hvor langt sammenholdet med de andre løbere kan bære hende i Damhus-Ultra, som hun har tilmeldt sig for at støtte lokalavisen.

Damhus-Ultra Anette Rachlitz er en af de 49 deltagere, der den 2. maj stiller op til start i Damhus-Ultra. Det gør hun for at udfordre sig selv fysisk, men også for at støtte avisen, hun synes binder byen sammen, så man bliver stolt og glad for at bo her.

Af André Bentsen

“Det handler om at udfordre sig selv,” siger Anette Rachlitz, er var en af de første til at tilmelde sig Damhus-Ultra. Løbet, hvor vi den 2. maj løber rundt og rundt om Damhussøen, hver halve time.

“Jeg tror, man kan løbe længere, end man egentlig tror, man kan, fordi det ikke handler om at løbe hurtigt, men omgange rundt om søen sammen med andre,” fortæller Anette.

Avisen udvikler demokratiet

Det var dog ikke flere års erfaringer, som ultraløber, der fik hende til at tilmelde sig.

“Jeg vælger at støtte op ved at deltage selv, fordi det giver motivation og viser engagement, men det er først og fremmest for at støtte Lokal Nyt på en sjov måde. Jeg har selv stor glæde af avisen, fordi den er med til at binde byen sammen. Både ved at fortælle om de mange gode ting der sker, så man bliver glad for at være herog bo i byen, men især fordi den har en evne til at faktatjekke og formidle lokaldemokratiet,” siger hun og fortsætter:

“Ja ikke bare formidle det, men udvikle det aktivt.”

Som mange andre har hun derfor valgt at støtte op med et beløb per runde vi kan løbe om Damhussøen, men ved at deltage selv og donere ekstra, hvis redaktøren løber længere end hende, gjort det på en sjov, men indviklet måde.

“Jeg ville også gerne have noget motivation til mig selv, så selvom jeg gerne vil støtte avisen, vil jeg også gerne prøve at løbe så langt som muligt selv, og endte derfor med en model, der regnskabsafdelingen på overarbejde,” griner hun.

Rykker grænser

Selve løbet, hvor alle kan være med, fordi man faktisk har en pæn portion tid til at nå i mål og starte forfra igen, er hun helt tosset med.

“Jeg synes det er en genial idé. Det slår mig, at der både skal være motivation og engagement for at rykke sine egne grænser. Jeg kan god selv lide idéen om, at alle kan være med til den slags løb. Jeg tror, man kan løbe mere, end man egentlig tror, man kan løbe, hvis man gør det sammen med andre, og vi har altid været gode til sammenhold i Rødovre. Det vil jeg udnytte.”

“Og have mere af,”