Malene mangler hjælp fra handyman

Malene Nordenbøl vil gerne passe på både sine katte og sine naboer. Nu spørger hun Hjælpebanken Rødovre om hjælp til at finde en, der kan lave en kattesikring. Foto: Brian Poulsen

Malene elsker sine katte. Faktisk så meget, at hun forleden spurgte Hjælpebanken Rødovre om hjælp til at finde frem til en handyman, der kan sikre hendes havelåge, så de ikke pludselig stikker af og bliver kørt ned. Spørgsmålet er nu; Hvem skal hjælpe Malene?

Af André Bentsen

Malene bor i Maglekær med sine to katte, og hun har fulgt med i den lokale debat om katte, der ødelægger naboernes haver og om middelmådige mennesker, der skader eller dræber katte, der strejfer ind på privat grund. Derfor håber hun nu, at Hjælpebanken Rødovre kan sætte hende i kontakt med en handyman.

”Jeg vil gerne holde dem i haven for deres og mine naboers skyld. Vi har haft kattesikring i tre år, men den er slidt og holder dem ikke længere inde. Derfor søger jeg hjælp til at få sat noget nyt og holdbart op,” siger Malene Nordenbøl, der nok også skal have en ny havelåge.

”Jeg har ikke bil og er ikke handy,” siger Malene, der til gengæld er en virkelig god kok og også har lidt på kistebunden til projektet. ”Jeg håber nogen kan hjælpe inden sommeren for alvor banker på døren,” siger hun og fortsætter:

”Jeg elsker mine katte vildt meget og jeg har to store veje tæt på, så vil ikke risikere, at de løber ud og bliver kørt over. Samtidig har man hørt meget om nogen, der skyder kattene og saver benene af dem, så jeg har virkelig brug for hjælp til at holde dem inde.”

I skrivende stund er der endnu ingen, der har tilbudt at hjælpe Malene med kattesikringen og havelågen, men det gør ikke hendes håb mindre. Hun spørger jo netop om hjælp, fordi hun har brug for den, som hun siger.

”Det er naturligt for mig at spørge om hjælp, og når jeg ser andre spørge, hjælper jeg også selv dem. Min indstilling er altid, at man skal hjælpe hinanden. Verden går i ring, så dét, du giver, kommer igen,” siger Malene, der kan kontaktes på telefonnummer 27 49 53 79.