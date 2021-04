Lav en ordentlig undersøgelse for vinterferien

Kenneth Rasmussen ønsker sagen om ferie undersøgt bedre. Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen

Debat Ved det kommende møde i Børne- og Skoleudvalget skal der tages stilling til, om vinterferien fremover skal ligge i uge 7 eller 8. Står det til SF, skal sagen undersøges bedre, inden beslutningen tages.

Af Kenneth Rasmussen, medlem af Børne- og Skoleudvalget

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at vinterferien afholdes i uge 7. Jeg er dog af den opfattelse, at grundlaget for at vælge uge 7 eller uge 8 ikke er til stede. Der er godt nok et flertal – nemlig 4 – af skolebestyrelser, der peger på uge 7, men samtidig er der én skolebestyrelse der peger på uge 8, og en hvor man ikke kan blive enige. Samtidig har 3 ud af 7 MED-udvalg ikke svaret og endelig lægger man en forældreundersøgelse ud på Aula, der må siges at være mangelfuld, idet man kan stemme flere gange. Det er således muligt, at der er mange forældre, der egentlig vil beholde uge 8, men dette fremgår ikke, fordi man kan stemme mere end en gang.

Dertil skal lægges, at vi før har oplevet, at ikke alle skolebestyrelser er enige med samlede forældregruppe på nogle skoler.

Fastlæggelsen af vinterferien er for mange forældre og medarbejdere rigtig vigtig, og jeg mener, at vi bliver nødt til at have et ordentligt grundlag for at tage beslutningen, og det har vi efter min mening ikke. Det kan vi ikke være bekendt over for hverken forældre eller medarbejdere. Jeg vil derfor foreslå, at sagen bliver udskudt, og at der samtidig laves en undersøgelse med Nem-id, hvor forældre og medarbejdere kan stemme, således at vi får et ordentligt grundlag at tage beslutningen ud fra. Såfremt man ikke ønsker at foretage en mere grundig analyse af, hvad forældre og medarbejdere ønsker, bliver SF nødt til at stemme Nej. Vi vil ikke stemme for en sag, der ikke er ordentlig belyst.