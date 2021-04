Kritiserer genåbning: Bør skelne mellem land og by

Centeret summede torsdag af gode idéer og vilde drømme, da hundreder af unge fra lokalområdet gav den et skud som entreprenører foran et kritisk publikum og frivillige dommere i Rødovre Centrum.

Det er urimeligt med al den usikkerhed, der følger med de automatiske genåbninger og nedlukninger. Derfor håber Rødovres borgmester nu, at Christiansborg vil lave en model, der skelner mellem by og land. Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen

Af André Bentsen

Dem, der var sent oppe torsdag nat glædede sig voldsomt over den nye plan for genåbningen af samfundet. Da landet vågnede op til nyheden om, at flere børn kan komme i skole fysisk og beværtningerne igen må få gæster, står det dog klart, at kommuner som Rødovre kan blive hårdt ramt af systemet.

“Lige nu risikerer vi at blive hårdt ramt af det i Rødovre, og det kommer i den kommende tid til at give stor usikkerhed for særligt vores børn og unge og vores lokale erhvervsliv,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

” Vi er blevet underlagt et system, som betyder, at stort set hele vores lokalområde risikerer at lukke ned med meget kort frist. Det sker, hvis det testjusterede incidenstal én dag kommer over 200, og det nedlukker blandt andet skoler, skolefritidsordninger, kultur- og fritidsaktiviteter og også lokale butikker og liberale erhverv,” fortsætter hun.

Forskel på teori og praksis

Hun kritiserer den nye model for kun at givemening på papiret, da man lavede det politiske forlig inde på Christiansborg.

“Men det fungerer bare ikke ude i den virkelige verden,” påpeger hun.

“Med den nuværende grænse på 200 i incidenstal og en kommende genåbning, er der meget stor risiko for, at vi flere gange kommer til at passere over og under grænsen for, hvornår vi skal lukke op og lukke ned. Hvis vi kommer over grænsen, og lokalsamfundet lukker ned, kan vi først åbne igen, når vi i en hel uge har været under grænsen på et testkorrigeret incidenstal på 200,” siger Britt Jensen.

Urimelig uvished

Borgmesteren peger ligesom en stor del af Lokal Nyts læsere på, at det er en helt urimelig situation at stille børn og forældre, der går på arbejde, i.

“Og det er gift for vores lokale handelsliv,” tilføjer hun.

“Derfor hilser jeg det meget velkommen, at nattens genåbningsaftale lægger op til at revurdere denne model i uge 16. Det er en rigtig god ide at revurdere modellen. Jeg vil kraftigt opfordre Folketinget til at ændre systemet, så man eksempelvis enten sætter grænsen op eller skelner mellem kommunerne.”

Bør skelnes

Står det til borgmesteren i Rødovre, skal et nyt system skelne mellem land og by.

“Grænsen for alle landets kommuner er den samme. Det er vist efterhånden ingen hemmelighed, at det er meget lettere at holde smitten langt under grænsen på 200, når man er en ø-kommune eller en kommune i Jylland, hvor der er langt mellem husene. Men her i det tætte hovedstadsområde, er det ikke usandsynligt, at vi igen kommer over 200 – ikke fordi vi ikke er forsigtige, passer på og lader os teste, men fordi vi bor og færdes tættere, og fordi vi er midt i en genåbning,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Det er mit klare indtryk, at vi er rigtigt gode til at lade os teste i Rødovre, og det skal vi fortsætte med. Test er med til at stoppe de lokale smittekæder, og det smittetal, som vi bliver vurderet på, bliver korrigeret for, hvor mange der bliver testet. Det er det tal, der afgør, om vi bliver ramt af lokal nedlukning eller ej.”