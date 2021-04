KP Vagt første virksomhed med donation på 1000 kroner

Kie og Peter Frederiksen mener, der også i fremtiden er brug for en stærk lokalavis. Foto: Brian Poulsen

støt din lokalavis Ægteparret Kie og Peter har virksomheden KP Vagt, som har klaret sig godt gennem coronatiden og er ikke i tvivl om, at der også i fremtiden er brug for en stærk lokalavis i Rødovre. ”Vi læser og holder af vores lokalavis og vi vil gerne støtte dem, som har været hårdt ramt på grund af pandemien,” siger de om den fornemme støtte.

Af Peter Fugl Jensen

Vi møder parret Kie og Peter Frederiksen i lokalerne hos KP Vagt, da vi er blæst helt omkuld over den flotte donation på 1000 kroner pr. runde, som vores redaktør, André Bentsen, løber rundt om Damhussøen til Damhus-Ultra den 2. maj.

”Vi sponsorerer rigtig mange ting og en avis kan ikke være mere lokal, end Rødovre Lokal Nyt er. Jeg har ondt af dem, som ikke selv kan gøre for, at man kommer i en økonomisk møgsituation,” siger Peter.

Kie supplerer:

”Vores lokalavis er vigtig for lokalområdet. Den samler alle interessenter omkring sager, men er samtidig en god nyhedsformidler. Jeg læser helt klart mere lokale nyheder, end jeg læser nationale, fordi det er mere spændende og kommer mig ved,” siger hun og kommer med et eksempel.

”Da politikerne valgt at lukke sporet for ordblinde på Tinderhøj Skole, mente vi, det var en katastrofe. Flere kom til orde og fik fortalt, hvilke konsekvenser besparelsen ville få for børnene. Man blev hørt, og det er jo ikke avisens skyld, at politikerne alligevel valgte at lukke sporet. Hvis vi ikke har en lokalavis, hvor går man så hen, hvis man vil fortælle alle i Rødovre, når noget er helt galt og lokalpolitikerne er i gang med en helt igennem forkert beslutning,” spørger Kie Frederiksen.

KP Vagt opsætter alarmer og overvågning, kører ud til alarmopkald og har også vagtkorps. De har blandt andet leveret vagter til alle LIDLs butikker i forbindelse med COVID-19. De har 60 ansatte og dækker hele Danmark og så er de den første virksomhed, der støtter med hele 1000 kroner per omgang, når Damhus-Ultra skydes i gang den 2. maj.