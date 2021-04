Konservativ borgmesterkandidat flirter med venstrefløj

Det lyder urealistisk, men har måske aldrig været tættere på at kunne ske. De Konservative sigter efter borgmesterposten til efteråret og har valgt Kim Drejer Nielsen, som deres kandidat til posten. Foto: Brian Poulsen

Kommunalvalg ”Man skal tælle til 10 mandater, og hvis man kan det, kan man blive borgmester,” siger konservatives nyvalgte borgmesterkandidat, der er klar til at dele magten ud til både højre og venstre.

Af André Bentsen

I Rødovre er borgmesteren socialdemokrat. Sådan har det været efter næsten alle valg i snart 100 år. Sådan var det også efter sidste valg og er det sikkert også efter næste valg, hvis altså ikke, der sker store ændringer i den måde stemmerne falder på til november.

”Men chancen har heller aldrig nogensinde været større end nu,” siger Kim Drejer Nielsen.

Han blev tirsdag aften valgt som Det Konservative Folkepartis borgmesterkandidat.

Altså ikke bare spidskandidat, men borgmesterkandidat til trods for, at partiet lige nu kun har en tredjedel af de pladser, som socialdemokraterne, der i årtier har stået i spidsen for Rødovre.

Hvor meget af det her er spin og hvor meget er et realistisk udspil?

”Der er ingen, der endnu ved, hvordan resultatet bliver. Spørgsmålet er, om jeg på valgnatten kan tælle til 10, og det er der måske en chance for. Det er noget andet at skulle op imod Socialdemokraterne nu, hvor Erik Nielsen er gået af. Han trak 5000 personlige stemmer, så vi tror selvfølgelig på, at det kan lade sig gøre at gå efter borgmesterposten, og vi har ikke haft en bedre chance siden 1989, hvor vores Daisy Philipsen slog den socialdemokratiske borgmester, Per Møller, i personlige stemmetal.”

Skulle det lykkes de borgerlige partier at få mange flere stemmer ved det næste valg, er det dog stadig usandsynligt, at en borgmesterpost vil kunne komme på tale, hvis man ikke kan få et af venstrefløjspartierne til at pege på sig.

Hvad er I klar til at give køb på, for at lokke SF og Enhedslisten med i en sådan aftale?

”Jeg ønsker at samarbejde med alle partier, hvis der er opbakning og tillid til, at jeg kan stå i spidsen for kommunen. Jeg går ud fra, at vi kan blive enige blandt de borgerligere partier, og så må jeg jo i en sådan situation have en samtale med venstrefløjen om deres visioner for Rødovre og hvilke poster, de gerne vil have ansvaret for,” siger Kim Drejer Nielsen.

Magtens deling

Han tror, at en deling af magten i kommunens råd og udvalg kan hjælpe partiet på vej.

”I mange år har socialdemokratiet siddet på formandsposterne i de politiske udvalg og i de sidste fire år også på næstformandsposterne. Vi går selv til valg på flere seniorboliger og plejehjemspladser, samt en grønnere udvikling, men vi vil også dele magten ud, så alle kan få mere indflydelse,” understreger Kim Nielsen.

Du skal helt tilbage til før 1929 for at finde en borgmester eller sognerådsformand, der ikke kom fra Socialdemokratiet. Dengang hed manden med nøglerne til byen, Otto Møller.