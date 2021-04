Kæmpe bro køres til Rødovre: Spærrer Jyllingevej

Lørdag afspærres Jyllingevej her ved Vestvolden, så den 212 meter lange bro Foto: Danish Street Docs

Brobygning Det kræver 212 meter bro at føre cyklister og fodgængere sikkert over Jyllingevej, der spærres i et døgn for at gøre plads til de store brofang.

Af André Bentsen

Glem alt om at bruge Jyllingevej. Fra lørdag klokken 13 til søndag klokken 13 vil den store indfaldsvej til København nemlig være spærret, fordi de store brofag til den nye bro over Jyllingevej skal løftes på plads.

Broen kommer til at forbinde Voldgaden, så gående og cyklister kan komme sikkert over Jyllingevej, når de bevæger sig langs Vestvolden.

”Vestvolden er en populær cykelrute for pendlere, og der er mange, der går tur i området. Det er et fredet fortidsminde, og det er samtidigt det største sammenhængende grønne område i Rødovre, så det er vigtigt, at vi hurtigt og sikkert kan passere over de store indfaldsveje til København,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro.

Bro, bro, drille

Broen er et af de projekter nogensinde, som lokalavisen har skrevet om på grund af de mange problemer, der har forsænket opførelsen flere år.

Det er Naturstyrelsen, der har stået for opførelsen af broen. Det viste sig blandt andet, at det ene af brofundamenterne lå oven på en stor vandledning, som ikke umiddelbart var til at flytte.

”Vandledningen, der er en af Københavns hovedvandforsyninger, lå ganske enkelt ikke, hvor den skulle ifølge ledningsregisteret. Broen er derfor blevet flyttet og tilpasset, og HOFOR besluttede at udskifte ledningen, inden broen kom op,”oplyser Rødovre Kommune.

”Broen har været længe undervejs, og vi glæder os til, at Naturstyrelsen bliver færdig med den. Broen kommer til at give et stort løft til Rødovre som cykelby, og det passer perfekt sammen med de mange andre initiativer, vi har på cykelområdet,” siger Jan Kongebro.

Del af genopførelse

Vestvolden tiltrækker stadig flere og flere gæster, og tallet vil stige i takt med graderne på termometeret. Men også i det lange løb er broen vigtig, da den er en del af et stort projekt om at revitalisere Københavns Befæstning. Partnerskabet bag projektet består af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen. Opførelsen af broen sker med økonomisk støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje og Rødovre Kommune.

”Det forventes, at broen bliver færdig i løbet af sommeren. Efter brofagene er kommet op i weekenden, skal konstruktionen samles og justeres. Derefter bliver der anlagt gang- og cykelsti samt belysning,” oplyser Rødovre Kommune.