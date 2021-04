Jeg er mør!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Nu har corona stået på over et år og jeg er ved at være mør. Ikke ”Jeg laver en sølvpapirs-hat”-mør – men mere utidig mør.

Af Christian Valsted

Jeg synes bare, at jeg har været en ”god dreng” i et helt år. Holdt distance, maske på, spritte af og hoster i ærmet. Jeg har holdt en lille social bobel. Faktisk har jeg været sammen med under fem i min dagligdag. Det kan så godt have noget med mig som person at gøre.

Jeg er helt med på, at vi skal beskytte de svage og de ældre – men er vi ikke ved at have de mennesker udstyret med en vaccine? Min mor fylder 90 om en måned og er fuldt vaccineret. Hun tilhører vel nærmest den eneste gruppe, der kan troppe op til ”Vi elsker 90’erne” festivalen og tage på charter-ferie.

Så når vi nu ikke kan gå i biffen, på restaurant eller bar – hvem er det så vi passer på? Min mor stryger ud og ind ad Netto flere gange om dagen. Skider på håndsprit-automaten og tager på besøg os dem hun kender – ja faktisk også dem hun ikke kender. Hun vælter sig ind i socialt snavs. Og jeg må fortælle HENDE, at hun skal passe på MIG !!! Pludselig er jeg som 56-årig den næste ”svage” gruppe, hvor min mor på 89, står med coronapas og klar til nye eventyr.

Jeg ved godt, at corona kan være slemt – men dog ikke dødeligt – altså med mindre man er udsat. Jeg ved godt, at man kan være træt og miste smagssansen. Men det vil jeg gerne tage chancen på. Jeg mener, jeg falder alligevel i søvn i biffen og spiser en dårlig burger inden.

Så at jeg er lidt mere træt og har mistet smagssansen, vil ikke være et større tab.

Jeg spritter mine hænder SÅ meget, at jeg flere gange om dagen, bliver mindet om, hvor meget jeg trænger til at komme på en bar. Der hvor sprit er noget man drikker og ikke gnider hænder i. Drikke mig sanseløst beruset med venner og fjender og få tømmermænd dagen efter. Det er vel heller ikke så meget værre end senfølgerne efter corona. Jeg har da i hvertfald oplevet tunnel-syn dagen der på.

Ja, jeg er begyndt at hyle blandt de ulve, som hyler ”Luk nu lidt mere op!”

Jeg er begyndt at tænke på, om jeg skal holde en lille fest – bare en 20-30 stykker til grill og druk i

haven. Jeg kunne så vælge at bruge mine indefrosne feriepenge på at betale bøden for at bryde forsamlingsforbuddet. Ja, lægge coronabøden oven i kuvert-prisen…

Jeg er også begyndt at tænke på, hvad sker der, hvis jeg bliver ulydig?

Altså det vil jo ikke være en straf at spærre mig inden – det har jeg

ligesom været i et år.

Jeg synes faktisk, at jeg fortjener at blive prøveløsladt på grund af god opførelse.