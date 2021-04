I har gjort os landskendt

Avisens ultraløber André Bentsen ser sig selv i Spejlet, som han har været med til at gøre landskendt. Foto: Red.

støt din lokalavis Foreningen Spejlet i Rødovre donerer et flot beløb, når der løbes Damhus-Ultra. ”Rødovre Lokal Nyt har været med til at gøre vores forening til en landskendt forening og vi vil derfor med glæde gerne støtte,” siger formand Muhammed Kilic. Klik også ind for at se den opdaterede liste med alle dem som støtter.

Af Peter Fugl Jensen

Samarbejdet er bredt for Rødovre Lokal Nyt og ofte meget hjerteligt, fordi mange af vores samarbejdspartnere møder åbenhed, når de taler med avisens redaktion og hurtigt også en munter tone, som vi får tilbage af.

”Vi støtter André og Lokal Nyt med 200 kroner pr. runde,” siger formanden for foreningen Spejlet, Mohammed Kilic, der fortsætter med et glimt i øjet:

”Nu skal det gerne være rundt om Damhussøen og ikke rundt om sig selv, for det gør han nemlig tit på en fodboldbane. André er lynhurtig, når han løber, men når han får en bold, bliver han helt automatisk langsommere, så hvis man kan få André til at løbe 15 runder om Damhussøen med en bold, vil Foreningen Spejlet gerne forhøje donationen med 50 kroner, så det bliver 250 kroner pr. runde.”

”Vi siger altid: Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne… André kan du,” siger Kilic og griner, inden han bliver mere alvorlig:

”Foreningen Spejlet vil selvfølgelig gerne støtte vores lokale avis. Vi hos Spejlet er meget taknemmelig for, at Rødovre Lokal Nyt har været med til at gøre vores forening landskendt og vi vil derfor med glæde støtte,” siger formand Muhammed Kilic, der egentlig ikke har tid til interviewet, for han og flere andre medlemmer af Spejlet har travlt.

”Vi har mega travlt for tiden. Fordi vi er ved at forberede de her Eid-pakker, som uddeles foran Rødovre Rådhus den 9. maj klokken 14, hvor alle er velkommen. Der venter nogle rigtig gode pakker, fordi vi har store aftaler med forskellige sponsorer,” slutter Kilic.



Medlemmer af Foreningen Spejlet i fuld gang med at pakke ind.

FØLGENDE STØTTER OS:

Donationer per omgang ved Damhus-ultra søndag den 2. maj

(Nederst kan du se, hvilke virksomheder, foreninger og partier, der støtter os den 2. maj)

Erhverv, foreninger og partier som støtter os

Skal du med på denne liste og dermed støtte din lokalavis, skal vi modtage dit navn, mail og donationsbeløb senest klokken 11, så er du med, når vi opdaterer hver dag klokken 12.